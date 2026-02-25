Condenado por fumigar con agrotóxicos: la muerte de un nene en Corrientes que tardó 15 años en tener sentencia

Una vez más, Corrientes volvió a ser noticia por un delito cometido con menores. En las últimas horas, condenaron a un productor hortícola por la muerte de un nene tras fumigar con agrotóxicos su campo en la localidad de Lavalle. El hecho ocurrió en marzo de 2011, en una chacra dedicada al cultivo de hortalizas y tomates en Puerto Viejo.

De acuerdo con la sentencia, Ricardo Nicolás Prieto fue condenado por el homicidio culposo de Nicolás Arévalo de 5 años, y las lesiones culposas a su prima Celeste Estévez, de 4.

Ricardo Nicolás Prieto fue condenado por el homicidio culposo de un nene de 5 años

Las audiencias arrancaron el pasado 4 de diciembre. En jornadas intensas, con varios testigos por día, pasaron por la sala vecinos de la zona, ingenieros agrónomos, bioquímicos, médicos y funcionarios provinciales.

De acuerdo con Diario Norte, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación que había presentado la defensa y dejó firme la condena contra Prieto de tres años de prisión en suspenso que le había impuesto el Tribunal Penal de la Segunda Circunscripción de Goya, en la Sentencia N.° 128/20.

La Justicia correntina reconoció que el menor sufrió un edema agudo de pulmón que le causó la muerte por los agrotóxicos

La resolución judicial remarcó que "todos los elementos de prueba valorados han brindado el grado de certeza necesaria en la decisión del juzgador, para dictar una sentencia condenatoria, teniendo en cuenta que el hecho se encuentra acreditado y demostrada sin ninguna duda la culpabilidad".

En la causa intervino el fiscal Guillermo Rubén Barry y con Diego Francisco Brest en la defensa, mientras que como querellante conjunto participó Hermindo González. También formó parte del proceso la asesora de Menores, Isabel Pissarello.

La causa

El hecho se dio cuando Nicolás Arévalo corría por la chacra, se cayó al barro y tuvo contacto directo con el agrotóxico. Al verlo tirado, su prima intentó ayudarlo y también resultó herida.

El caso de Nicolás Arévalo. no fue la única vez que en Corrientes murió un nene por agrotóxico

Las pericias demostraron que el productor "habría desplegado una conducta indebida e imprudente en la utilización del órgano clorado alfaendosulfán, un agrotóxico que se encontraba en el barro de la zanja y el aire producto de las derivas del veneno".

De acuerdo a lo que establecieron las autoridades de Corrientes, el contacto con este agrotóxico provocó que, al poco tiempo, el menor sufriera un edema agudo de pulmón que le causó la muerte.

El caso de "Kily" Rivero

El caso de Nicolás Arévalo no fue la única vez que una familia correntina perdió a un menor por el uso de agroquímicos en zonas de producción hortícola. En 2023, en la misma localidad de Lavalle, un productor de tomates fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de José Carlos "Kily" Rivero, un nene de 4 años que falleció en 2012 por una intoxicación aguda tras las fumigaciones con pesticidas en una plantación ubicada a escasos 15 metros de su casa.

El productor hortícola Oscar Antonio Candussi fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por la muerte de José Carlos "Kily" Rivero

Las evidencias judiciales indicaron que los agroquímicos utilizados en la plantación se desplazaron hacia el entorno donde vivía el menor, lo que derivó en síntomas graves que culminaron en un paro cardiorrespiratorio por falla hepática fulminante , según los informes médicos y químicos.

La causa también tardó más de una década en llegar a juicio, y aunque la querella había pedido una pena mayor por homicidio simple con dolo eventual, el tribunal de Corrientes ajustó la condena al pedido de la fiscalía por homicidio culposo con pena condicional.