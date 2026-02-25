Preocupación por la desaparición de Johana Elisabeth Sacayán: la buscan desesperadamente

La comunidad de Gregorio de Laferrere, en el Partido de La Matanza, está en vilo por la desaparición de Johana Elisabeth Sacayán, hermana de la reconocida activista trans Diana Sacayán. Johana, de 48 años, fue vista por última vez el 14 de enero de 2026, cuando abordó un micro de la empresa Rutatlántica desde la Plaza Santa Rita con destino a Mar del Plata. Desde entonces, no se tienen noticias de ella.

Según los datos proporcionados por sus familiares, Johana tiene tez trigueña, contextura mediana, cabello negro corto y ojos marrones. Un detalle distintivo es una cicatriz en forma de "L" en su tobillo . Al momento de su desaparición, vestía una musculosa blanca, un short negro o gris tipo calza y llevaba consigo una mochila rosa.

Johana Elisabeth Sacayán

La familia expresó su angustia a través de redes sociales y medios locales, solicitando la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero: "Les pedimos que por favor, si la ven, se comuniquen. No sabemos si está bien o si no puede volver, también si necesita algo", dijeron sus allegados. El contacto para aportar información es el número 11-4142-0780 (Braian) , o bien, cualquier dependencia policial.

En la misma línea, agregaron: "Solicitamos especialmente que cualquier persona que la haya visto en Mar del Plata o en otras localidades de la zona , en días posteriores al 14 de enero, se comunique con la familia. Si alguien la vio recientemente, aunque haya sido de manera circunstancial, esa información puede resultar clave".

¿Quién fue Diana Sacayán?

Diana Sacayán, hermana de Johana, fue una figura emblemática en la lucha por los derechos de las personas travestis y trans en Argentina. Nacida el 31 de diciembre de 1975 en Tucumán y criada en Gregorio de Laferrere, Diana enfrentó desde muy joven la violencia institucional y la discriminación por su identidad de género. Su activismo la llevó a fundar el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y a formar parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.

Cristina Fernández de Kirchner el día en el que le dio su DNI a Diana Sacayán

En 2012, Diana fue la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino tras la sanción de la Ley de Identidad de Género, un hito que marcó la historia de los derechos humanos en Argentina. También fue una impulsora clave en la Ley de Cupo Laboral Trans, legislación que lleva su nombre junto con el de Lohana Berkins.

Diana Sacayán fue víctima de un crimen brutal el 11 de octubre de 2015, un caso que sentó precedentes al ser calificado como travesticidio. En 2018, Gabriel David Marino fue condenado a prisión perpetua por este crimen de odio. Sin embargo, el largo camino judicial aún no termina, ya que su familia continúa buscando justicia plena ante instancias internacionales.