Wanda Nara no se calló nada, admitió que nunca "tuvo miedo" y recurrió al archivo para destrozar a Icardi

Después de pasar semanas varada en Italia por la negativa de Mauro Icardi a firmar la documentación necesaria para que sus hijas pudieran regresar a la Argentina, Wanda Nara finalmente aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza junto a sus cinco hijos y Martín Migueles.

Tras una intensa batalla judicial, una jueza italiana autorizó a la conductora a convertirse en la única adulta responsable de firmar la documentación necesaria para renovar los pasaportes de Francesca e Isabella, que habían sido robados durante el violento episodio ocurrido en la casa familiar del Lago di Como.

Wanda Nara presumió los pasaportes de sus hijos

Mientras Icardi descargaba toda su furia en redes sociales con una catarata de publicaciones contra Wanda y hasta contra la Justicia, la mediática mostraba otra postal completamente distinta. Desde sus historias de Instagram compartió cada momento del regreso: la cena arriba del avión, películas con sus hijos y hasta una rutina de skin care, dejando en claro que el viaje de vuelta era un verdadero alivio.

Las primeras imágenes de Wanda en Ezeiza no tardaron en viralizarse. De la mano de Francesca e Isabella y acompañada por Martín Migueles, la empresaria salió del aeropuerto escoltada por efectivos policiales que la protegieron de la enorme cantidad de periodistas que la esperaban.

👉🏼Llegó Wanda junto a Martín Migueles y sus hijos. pic.twitter.com/SkWoJavbhO — #Intrusos 👀 (@Intrusos) August 5, 2026

Ya en suelo argentino, Wanda rompió el silencio y contó cómo vivió el momento en el que recibió la resolución judicial que cambió todo: "La jueza italiana firmó tan rápido esa resolución... La verdad me desplomé, empecé a llorar porque era impensado . Yo esperaba la resolución argentina, que iba a tardar un poco más, y muy rápidamente la jueza dijo: 'De ninguna manera. Las nenas son italianas, pero tienen que vivir en Argentina'".

Luego confirmó que la documentación ya quedó completamente regularizada: "Los pasaportes se hicieron con mi firma y con la de un tutor que puso la Justicia italiana".

Consultada sobre la actitud del futbolsita y si la había sorprendido semejante resistencia para firmar los permisos, Wanda fue tajante: "No me sorprende porque lo dijo públicamente y también en mensajes que fueron publicados, que están en la causa penal, que me iba a hacer la vida imposible".

Los cronistas le recordaron que, cuando comenzó el conflicto, el futbolista había prometido "arruinarle la vida" y le preguntaron si sentía que estaba cumpliendo esa amenaza: "La verdad que sí. En las vacaciones generó muchísima angustia. Las psicólogas, que estaban de vacaciones, tuvieron que acompañar a las nenas todos los días".

Wanda Nara en el avión de regreso a Buenos Aires

La conductora también aprovechó para despejar una de las versiones que más circuló durante las últimas semanas: la posibilidad de que sus hijas debieran regresar a vivir a Europa: " Nunca tuve miedo de la restitución internacional porque va de la mano de un permiso ".

En ese sentido recordó que, cuando representaba profesionalmente a Icardi, fue ella misma quien negoció el contrato con Galatasaray, incluyendo la autorización para que toda la familia residiera fuera del país: "El contrato que hice con Galatasaray fue con un permiso tanto para mí como para mis hijos de vivir ahí. El mío y el de mis hijas venció en 2025 y el de él se vencía con el contrato".

Wanda Nara

Finalmente, Wanda Nara cerró con una frase que pareció ser un nuevo dardo para el delantero y que volvió a instalar el debate sobre el futuro de las nenas: "Por algo compró una propiedad de mucho dinero en Argentina y no tiene ninguna propiedad en Turquía. ¿Dónde irían a vivir mis hijas?".