"Lo mataron como un pedazo de carne": brutal crimen a la salida de un boliche y el desgarrador relato de su pareja

La madrugada en Batán terminó en tragedia absoluta. Lucas Nahuel Larroque, de 30 años, fue asesinado a golpes a la salida del boliche Momentos después de intervenir para defender a la hija de su pareja en medio de una pelea. El ataque quedó registrado en videos y la Justicia habla de una violencia "aberrante". Su pareja, Rocío, todavía intenta entender lo que vio. "La mataron como si fuera un pedazo de carne", dijo. Según su relato, todo empezó dentro del local bailable. "Ella se había metido a sacar una de sus amigas porque le estaba pegando una chica de 18 o 19 años. También estaban su papá y su mamá", explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

El navegador no soporta este contenido.

El clima se tensó rápidamente. "Yo intento sacar a mi hija porque el papá de esta chica le pega una trompada en la nariz, le di dos cachetazos, me levanto y este hombre me quiere pegar a mí", recordó. Lucas estaba detrás suyo: "le digo 'amor me quiere pegar'". Fue el instante en que la violencia escaló sin retorno. "Se acerca y este hombre viene, le da una piña y lo tira al piso". Pero no terminó ahí. Rocío describió la secuencia final con crudeza: el agresor "le da una patada", ella intentó frenarlo y "después le propinó una segunda patada" en la cabeza que lo mató en el acto.

La escena fue desesperante. "La ambulancia tardó muchísimo, pedí ayuda, había un patrullero y nadie hizo nada, todos filmaban como se estaba muriendo", denunció. El único detenido es Lautaro Vieytes Galván, de 18 años, acusado de homicidio agravado por alevosía. El fiscal Leandro Arévalo explicó la figura: "La alevosía tiene la característica de matar cuando la víctima está indefensa. Cuando voy a dar muerte a alguien sabiendo que no se puede defender". Y agregó: "Es aberrante. Lo que menos puede llegar a prever la persona que está tratando de levantarse es encontrarse con alguien que viene corriendo y lo golpea de lleno".

El navegador no soporta este contenido.

La reconstrucción judicial sostiene que Lucas ni siquiera formaba parte de la pelea inicial: "Larroque llega hasta el lugar con la intención de separar a un grupo de chicas. Ahí es sorprendido por este sujeto, que lo golpea, lo alcanza a tumbar, lo vuelve a golpear en el piso, luego vuelve a terminar de liquidarlo". El informe preliminar de autopsia confirmó la brutalidad: traumatismo de cráneo severo, hemorragia intracraneal y pérdida de masa encefálica. Murió tras un paro cardíaco provocado por las lesiones. Uno de los videos tiene un audio estremecedor. Tras la primera patada, se escucha: "uh, lo mató".

El navegador no soporta este contenido.

Rocío insiste en que Lucas no buscaba pelea: "era un pibe laburador que vivía para su familia", dijo, y recordó que llevaban ocho años juntos y tenían un hijo de seis. Solo había salido a divertirse. "Simplemente salió a defender a mi hija que estaba sacando a su amiga". Hoy el joven está detenido y será indagado, mientras la familia intenta atravesar el duelo. "Espero que no salga más porque tengo al marido y al papá de mi hijo en un cajón", cerró Rocío.