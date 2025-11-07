Caso Marita Verón: filtran las fotos de la mujer en situación de calle que podría ser la hija de Susana Trimarco

Por más de dos décadas, el caso de Marita Verón se convirtió en uno de los mayores símbolos de la lucha contra la trata de personas en Argentina. Ahora, un estremecedor indicio proveniente de Paraguay reaviva la esperanza, pero también el dolor. Una mujer indigente, conocida como "Doña Eva", fue señalada por vecinos de la ciudad de Capiatá como una posible pista del paradero de Marita, desaparecida desde 2002.

Capiatá, una ciudad a 23 kilómetros de Asunción, es por estas horas el epicentro de esta nueva línea de investigación. En el barrio San Ramón, a la altura del ex kilómetro 18 de la Ruta PY02 , vive una mujer en situación de calle que despertó sospechas entre los vecinos y las vecinas. Según testimonios, la mujer hablaba español con fluidez y algunas palabras en guaraní, aunque evidenciaba problemas de salud mental. Su extrema delgadez y su aspecto avejentado llamaron la atención.

Conocida como "Doña Eva", esta mujer carecía de documentos hasta hace poco. Gracias a gestiones locales, se le expidió un documento el 21 de octubre, donde figura como Eva M., nacida el 3 de junio de 1955 en San Pedro del Paraná, Itapúa. Sin embargo, los residentes del lugar empezaron a dudar de su verdadera identidad y compartieron imágenes y datos con la Fundación María de los Ángeles, liderada por Susana Trimarco, mamá de Marita Verón.

La noticia llegó a Trimarco como un golpe al corazón y lo contó en medios de comunicación tucumanos: "Es como que me clavaron un puñal en el pecho. No puedo dormir pensando que, mientras yo ayudo a miles de mujeres con la fundación, supuestamente mi hija está viviendo como indigente ", expresó con visible angustia. Es que las imágenes que recibió muestran a una mujer desnutrida y en condiciones deplorables: "Es horroroso. No quiero ni mostrarlas porque es desgarrador", agregó aunque horas más tarde Infobae publicó las fotografías no sólo de la mujer sino también del lugar donde vive.

Trimarco no es ajena a las falsas pistas y rumores que han surgido a lo largo de estos 23 años. Sin embargo, cada nueva información revive el sufrimiento y la incertidumbre: "A mí me hace muy mal esto. He estado con un derrame en el ojo, con la presión alta. Pensar que mi hija podría estar así me destruye ", confesó.

Marita Verón: cómo sigue la investigación

La Fundación María de los Ángeles ya entregó esta nueva pista a la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del fiscal José Agustín Chit. Además, se están coordinando esfuerzos con el Ministerio Público Fiscal de Paraguay para localizar a "Doña Eva" y realizar las pruebas pertinentes que permitan confirmar o descartar su identidad.

Enrique, periodista del portal Capiatápress, explicó que en las rutas principales de la zona es común ver mujeres en situación vulnerable, muchas de ellas víctimas del consumo problemático o la trata: "Los vecinos comentaron que esta mujer tenía problemas mentales y vivía gracias a la caridad de los demás", señaló.

Sin embargo, las autoridades han enfatizado la necesidad de actuar con cautela: "No podemos basarnos únicamente en una imagen o en testimonios aislados. Es fundamental investigar cada detalle y comprobar los datos", indicaron fuentes judiciales.

Marita Verón y Susana Trimarco

El caso Marita Verón es una herida abierta en la sociedad argentina. La joven desapareció el 3 de abril de 2002 cuando se dirigía a un hospital en San Miguel de Tucumán. Testigos aseguraron que fue secuestrada en un Fiat Duna rojo vinculado a una red de trata. Desde entonces, su madre ha seguido un rastro macabro que incluye proxenetas, whiskerías y traslados por distintas provincias e incluso al extranjero.

A lo largo de los años, las hipótesis sobre el paradero de Marita Verón son múltiples: desde su asesinato y entierro clandestino en un cementerio en Tucumán hasta su posible supervivencia en estas condiciones inhumanas. Cada pista ha sido investigada con rigor, pero ninguna logra llevar al cierre definitivo del caso; para su mamá, Susana Trimarco esta nueva pista es una mezcla de esperanza y angustia.