El plan del horror: asesinó a una mujer, secuestró a su hija y dejó una carta donde confesaba cómo iba a cometer el crimen

Una mañana que parecía comenzar como cualquier otra terminó convirtiéndose en una de las historias más estremecedoras de los últimos tiempos. Mercedes Errapan, de 32 años, fue asesinada de un disparo en la nuca dentro de su casa de Junín y su hija de apenas siete años desapareció junto al presunto femicida, desatando una desesperada búsqueda que movilizó a las fuerzas de seguridad y obligó a activar el Alerta Sofía.

Asesinó a una mujer, secuestró a su hija y dejó una carta donde confesaba cómo iba a cometer el crimen

El principal sospechoso es Sebastián Daniel Bonafe, de 32 años, padrino de la niña, quien terminó detenido horas después en Pergamino tras una persecución que culminó con una dramática negociación: rodeado por la Policía, tomó a la menor como rehén y le apoyó un cuchillo en el cuello mientras amenazaba con matarla. El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Iberlucea 74, en Junín. Un llamado al 911 alertó sobre una mujer herida de arma de fuego y, al llegar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a Mercedes Errapan sin vida, tendida boca abajo en el baño, con un disparo en la región occipital.

En un primer momento, la investigación apuntó hacia Jonathan Videla, pareja de la víctima, quien fue demorado de manera preventiva y sometido a las primeras diligencias periciales. Sin embargo, las cámaras de seguridad comenzaron rápidamente a contar otra historia. Las imágenes registraron que a las 5.07 Videla abandonó la vivienda para ir a trabajar. Apenas cuatro minutos después, a las 5.11, otro hombre apareció en escena. Vestido con una campera negra, con la capucha colocada, Sebastián Bonafe fue filmado mientras saltaba el paredón e ingresaba a la propiedad.

Asesinó a una mujer, secuestró a su hija y dejó una carta donde confesaba cómo iba a cometer el crimen

Casi tres horas después, a las 7.57, las cámaras volvieron a captarlo. Esta vez ya no estaba solo: caminaba por la calle Belgrano acompañado por la hija de siete años de Mercedes. La reconstrucción de ese recorrido permitió a los investigadores identificar al presunto autor del femicidio y comenzar una carrera contrarreloj para encontrar a la menor.

Durante un allanamiento en la casa del sospechoso, los efectivos de la DDI encontraron un elemento que transformó la investigación en un caso aún más estremecedor: una carta manuscrita. Allí, Bonafe habría dejado por escrito cómo pensaba ejecutar el crimen y escapar. "Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín", escribió, en referencia a Mercedes Errapan y Jonathan Videla.

Pero el manuscrito iba mucho más allá. "Irme para el lado de la Peguajó, que sé que hay cámaras, e irme para el lado de Bunge, irme todo por tierra y después irme para La Pampa", detalló. Incluso explicó que había estudiado cuidadosamente la ruta de escape. "Con el celular de la abuela estudié e hice el mapa de calles que tengo que tomar", dejó asentado en el escrito que ahora forma parte de la causa.

Ante la desaparición de la niña, el Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía, mientras los investigadores analizaban minuto a minuto las cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron seguir el recorrido del acusado. Primero fue visto circulando en una motocicleta Honda Titán azul por la Ruta Nacional 188, a la altura de Obligado, partido de Rojas, con la menor como acompañante.

Más tarde abandonó el vehículo e hizo dedo junto a la niña. Un docente los levantó en la ruta y los trasladó hasta el centro de Pergamino, sin saber que estaba transportando a un hombre intensamente buscado por un femicidio. Poco después fueron registrados ingresando a un kiosco. Con esos datos, la Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo que permitió localizarlos en la esquina de Alsina y Becerra.

Al advertir la presencia policial, Bonafe corrió hacia un cañaveral llevando consigo a la menor. Allí vivieron los momentos de mayor tensión. Según la investigación, el acusado le apoyó un cuchillo en el cuello a la niña y amenazó con asesinarla si los efectivos avanzaban. Tras varios minutos de negociación, los policías lograron convencerlo de que depusiera su actitud. Bonafe fue reducido y detenido, mientras la menor fue rescatada ilesa y quedó bajo resguardo.

La fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N° 1 de Junín, recaratuló el expediente como femicidio seguido de rapto. Sin embargo, el caso sumó otro dato que provoca una fuerte conmoción. Semanas antes del crimen, Mercedes había denunciado al propio Bonafe. Según consta en la investigación, el 16 de junio acudió a la Comisaría de la Mujer y la Familia para denunciar que el padrino de su hija había ingresado al baño y la había filmado mientras la niña se higienizaba.

Asesinó a una mujer, secuestró a su hija y dejó una carta donde confesaba cómo iba a cometer el crimen

A raíz de esa presentación solicitó una orden de restricción y medidas de alejamiento para proteger a la menor. La denuncia dio origen a una causa por grooming y, de acuerdo con los investigadores, el viernes 3 de julio la Policía Federal había allanado el domicilio del sospechoso. Además, Bonafe acumulaba un largo historial de antecedentes por violencia. Figuran denuncias por lesiones leves, amenazas e infracciones a las leyes de protección contra la violencia de género y violencia familiar, presentadas por distintas víctimas entre 2021 y 2024.