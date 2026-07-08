Hundimiento del ARA San Juan: condenaron a 3 años de prisión condicional al ex jefe naval Claudio Villamide

A casi siete años de la tragedia que enlutó al país y terminó con la vida de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, la Justicia Federal dictó este miércoles 8 de julio un veredicto histórico, aunque con sabores agridulces para los familiares. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó al ex jefe de Operaciones Navales, Claudio Villamide, a tres años de prisión de ejecución condicional, mientras que absolvió a los otros tres altos mandos que llegaron al banquillo de los acusados.

Los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto consideraron a Villamide responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado y, según el fallo, el ex jefe naval incurrió en irregularidades operativas y tomó decisiones críticas antes y durante la misión final de la nave que derivaron en la catástrofe.

ARA San Juan

Sin embargo, al tratarse de una pena de tres años, la ejecución es condicional, lo que significa que Villamide no irá efectivamente a prisión a menos que incumpla las reglas de conducta impuestas por el tribunal.

Por otro lado, el tribunal dictó la absolución de los otros tres ex jefes navales procesados: Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa ya que para los magistrados, no hubo elementos suficientes para probar su responsabilidad penal en los hechos investigados, una decisión que generó un fuerte impacto en la querella de los familiares, que buscaba una condena unánime para la cúpula de la Armada.

Claudio Villamide en el juicio

La causa buscó desentrañar si las autoridades de la Armada cumplieron con sus responsabilidades de control y supervisión. El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 tras perder contacto por radio mientras navegaba desde Ushuaia hacia su base en Mar del Plata.

El último mensaje de la nave reportaba un ingreso de agua por el sistema de ventilación (el snorkel) que había provocado un cortocircuito y un principio de incendio en las baterías. A pesar de la gravedad de la falla, se le ordenó continuar viaje, una decisión que estuvo en el centro del debate judicial .

Luis López Mazzeo fue absuelto

Durante 366 días, la Argentina y el mundo siguieron una búsqueda sin precedentes y, recién en noviembre de 2018, la empresa Ocean Infinity localizó los restos del submarino a 907 metros de profundidad, en una zona conocida como Mar Argentino Norte, a unos 500 kilómetros de la costa de la Península Valdés.

El submarino estaba implosionado, reducido a escombros en el lecho marino, confirmando el peor de los finales para los 44 héroes que custodiaban el mar a bordo del ARA San Juan. El hallazgo fue el punto de partida para que la investigación judicial avanzara sobre los mandos superiores, culminando hoy en este veredicto que, si bien establece una culpabilidad, deja abierta la herida de una justicia que los familiares consideran insuficiente.