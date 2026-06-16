Salió en libertad tras ser condenado por abuso sexual y 71 días después mató violentamente a una mujer

La madrugada del 13 de junio de 2026, la vida de Cinthia Verónica Lazarte fue arrebatada brutalmente. Roberto José Fuentes, quien había recuperado su libertad apenas 71 días antes tras cumplir una condena de seis años por abuso sexual, se convirtió en su femicida.

Cinthia, conocida como "Piba", tenía 41 años y una historia marcada por el abandono y la exclusión: desde los 15 años vivió en situación de calle, luchando por sobrevivir en un entorno hostil. Madre de cuatro hijos, cuyas edades van entre los cinco y los diecinueve años, su realidad era tan precaria que los niños fueron institucionalizados para garantizar su bienestar.

Cinthia Verónica Lazarte fu encontrada sin signos vitales y con un cable en el cuello

El horror se materializó en el interior de un Fiat Palio bordó, estacionado en la calle Francia al 1160, en San Miguel de Tucumán. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Fuentes golpeó a Cinthia reiteradamente en la cara y la cabeza. Luego le provocó cortes en la mejilla y el glúteo antes de estrangularla con un cable, causándole la muerte por asfixia mecánica .

En un intento desesperado por borrar las evidencias, Fuentes trató de incendiar el vehículo con el cuerpo de Cinthia dentro. Sin embargo, vecinos alertaron a las autoridades policiales al notar el fuego, lo que permitió a la policía intervenir y controlar las llamas. Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al agresor y detenerlo.

Roberto José Fuentes, único acusado por e femicidio de Cinthia Verónica Lazarte

"Se trata de un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad, debido a que ya con la víctima fallecida intentó quemar los rastros aprovechándose de la vulnerabilidad de la misma ", señaló Lucas Manuel Maggio, auxiliar fiscal interviniente en el caso.

A medida que avanza la investigación y se dictan medidas cautelares contra Roberto José Fuentes, que quedará tras las rejas por los próximos seis meses en prisión preventiva por el femicidio de Cinthia Verónica Lazarte.