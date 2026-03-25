"¡Cometiste un acto racista!": Agostina Páez volvió a hablar y protagonizó un tenso cruce con Eduardo Feinmann

La escena fue tan cruda como incómoda. Recién liberada y aún atravesada por lo que ella misma definió como "la peor experiencia de su vida", Agostina Páez eligió hablar. Pero lo que parecía una entrevista más terminó en un estallido en vivo. "Agostina, ¿qué enseñanza te dejó todo esto?", le preguntó Eduardo Feinmann. La respuesta no fue reflexión, sino furia contenida que finalmente salió a la superficie: "Que no soy racista, vos, Feinmann, que me matas por Twitter, no soy racista", lanzó.

Y continuó: "Feinmann, he respondido mal, he pedido perdón, he reaccionado a gestos obscenos y me ha sorprendido que vos me ataques de esa manera, siendo que vos también te has metido con la comunidad LGBT y también has dicho que en Argentina el país no quería villeros..¿justo vos me vas a venir a decir a mí racista?". El intercambio, lejos de calmarse, escaló en segundos. Feinmann no retrocedió: "Yo nunca dije eso. Si vos pediste perdón, Agostina, es que fuiste racista, si no, no hubieras pedido perdón. Por eso pediste perdón, porque sabes que te equivocaste, que no le podés decir en Brasil mono a alguien, ni hacer el gesto del monito".

Páez intentó defenderse: "Pido perdón por la gente que se ha sentido ofendida por la imagen que han instaurado de mí, fueron respuestas a un gesto obsceno". Pero el periodista cerró sin concesiones: "Mirá, si no hubieras hecho un acto racista no hubieras llegado al punto donde estás. injuriaste, cometiste un acto racista". El cruce, transmitido en vivo, condensó en pocos minutos la tensión acumulada durante más de dos meses de escándalo público, exposición mediática y proceso judicial en Brasil. Horas antes del enfrentamiento televisivo, la situación judicial de Páez había dado un giro decisivo.

El posteo de Agostina

La Justicia brasileña la condenó por un único hecho de injuria racial -tras haber enfrentado inicialmente tres denuncias- y le permitió regresar a la Argentina. La resolución contempla el pago de una reparación económica y la realización de tareas comunitarias en el país. Su defensa, encabezada por la abogada Carla Junqueira, destacó el resultado como un alivio frente a un escenario que podía haber derivado en una pena de prisión efectiva. "Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo", dijo.

El caso se originó el 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, cuando Páez fue filmada realizando gestos considerados racistas hacia empleados del lugar. La viralización del video desencadenó una rápida reacción judicial: tobillera electrónica, prohibición de salir del país y semanas de incertidumbre. En sus redes sociales, Páez ensayó un tono distinto al del cruce televisivo. Allí habló de aprendizaje, arrepentimiento y dolor: "En este tiempo aprendí lo que es el racismo. Lo que sufrieron y sufren muchas personas. Me informé. Hablé con ellos. Aprendí y entendí el dolor que puede causar".

También describió el impacto emocional del proceso: "Los días fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje. Pedí perdón y hoy vuelvo a hacerlo. Me arrepiento de mi reacción. Cometí un grave error". Sin embargo, esa narrativa introspectiva convive con una defensa firme de su versión de los hechos, donde insiste en que reaccionó ante provocaciones y cuestiona la construcción mediática de su imagen. Mientras espera la firma final del juez y la definición de la fianza, Páez se prepara para volver a la Argentina, donde deberá cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia brasileña.

Agostina Páez y su abogada Carla Junqueira.

Pero el regreso no será en silencio. Las amenazas que denunció, el peso del caso y la exposición pública anticipan un escenario complejo. "Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque he seguido siendo amenazada". El episodio también dejó en evidencia los límites del Estado argentino: más allá de la asistencia consular, el Gobierno no pudo intervenir en el proceso, regido exclusivamente por la justicia brasileña.