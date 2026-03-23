Denuncian la desaparición de David Cantarino, un periodista opositor a Javier Milei: "Solo por ser activista"

La desaparición del periodista David Norberto Cantarino, conocido como "El Judío Zurdo" en redes sociales, enciende alarmas en el ámbito político y social de Argentina a sólo 24 horas de cumplirse 50 años de la última dictadura militar. Desde el pasado 16 de marzo, cuando fue visto por última vez, su esposa, Tany Carrasco, lidera una búsqueda desesperada por encontrarlo y exige respuestas ante lo que considera una represalia por las constantes denuncias de Cantarino contra el gobierno de Javier Milei.

Tany denunció públicamente que está recibiendo amenazas vinculadas a la desaparición de su esposo. Según sus declaraciones, los mensajes intimidatorios provienen del propio teléfono de David, lo que agrava aún más la situación.

Buscan desesperadamente a David Norberto Cantarino

En un mensaje difundido a través de la red social X, Carrasco expresó: "Estoy recibiendo amenazas diciendo que si borro todo lo que se ha publicado de la búsqueda de David, él va a aparecer . Lo que voy a hacer es lo siguiente, me ha tocado ponerme firme, fuerte. Es que voy a publicar esa captura de mensaje porque la están haciendo desde el teléfono de mi marido".

La angustia de Tany es palpable, pero también lo es su determinación y es por eso que pidió ayuda a quienes tengan conocimientos tecnológicos para rastrear el origen de las amenazas: "Voy a publicar el número de teléfono de él y voy a publicar las capturas y les pido, por favor, a todos los que entienden de tecnología que puedan ayudarme a ubicar de dónde están enviando esa señal porque hasta donde me dijeron está codificada, bloqueada, no sé, yo no entiendo mucho".

La desaparición de Cantarino no solo golpea a su familia, sino que también pone en evidencia una preocupante realidad sobre la libertad de expresión en el país. Su esposa subrayó: "Tenemos que romper esta cúpula de impunidad que hay en este momento, no puede ser que me estén amenazando con la vida de mi marido, solo por ser activista, porque ya no tengo otro motivo por el cual lo han hecho desaparecer ".

El caso generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde colegas periodistas y militantes exigen justicia y visibilizan la situación. Sin embargo, Tany Carrasco advierte que este podría no ser un caso aislado: "Hoy me está tocando a mí. Mañana puede ser cualquier otro argentino, entonces pido, por favor, compartan, arroben, hagan que esto se haga viral".

La captura de pantalla que poublicó Tany Carrasco

La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. En un país que lucha históricamente contra este flagelo, resulta inadmisible que estas prácticas puedan resurgir. y, como expresó Tany Carrasco con dolor y esperanza: "En mi Argentina no puede estar pasando esto, depende de nosotros, depende de todo el pueblo, decir basta". La búsqueda de David Norberto Cantarino es alarmante en un contexto de creciente violencia contra los derechos humanos pero también persecuciones a la prensa que ponen de manifiesto que el ecosistema democrático está en peligro en manos de Javier Milei.