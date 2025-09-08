Condenada a cadena perpetua, Nahir Galarza pidió tener un celular y acceso a redes

La condenada a cadena perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo a fines de diciembre de 2017, Nahir Galarza, solicitó a la Justicia de Entre Ríos a través de su abogado defensor la posibilidad de contar con un celular en su lugar de detención y el permiso para acceder a redes sociales. El letrado, además, hizo un pedido de índole íntimo para su patrocinada.

El representante legal de Galarza, Augusto Lafferriere, lo hizo el 1° de septiembre en el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, que conduce la jueza Elena Margarita Vicari. De acuerdo a lo detallado por la prensa local, la Justicia tenía 24 horas para responder, pero esto se demoró por la notoriedad del caso, famoso en todo el país por la edad de la condenada.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo

En el pedido de Lafferriere se destacó la buena conducta de Galarza, quien desde que se encuentra alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, realizó más de 15 cursos y se encuentra en plena cursada de la carrera terciaria en Psicología Social . En el escrito también aclaró que como detenida respetó el régimen que le estableció el Servicio Penitenciario a cargo de su detención.

La intención de la detenida es volver a tener internet a través de su dispositivo y poder ingresar a sus cuentas en las redes sociales, a las cuales no accede desde septiembre de 2019. En aquella oportunidad publicó una serie de fotografías sola y con otra detenida de nombre Yanina Lescano, que fue absuelta en 2023 de la acusación de matar a su hijastra que pesaba sobre ella.

Nahir Galarza junto a su compañera de pabellón Yanina Lezcano en 2019, cuando filtró las primeras fotos de su detención.

Las fotografías, en esa oportunidad, fueron tomadas desde un celular que utilizaban en común las reclusas del pabellón, el cual fue secuestrado tras hacerse pública su presencia. Lo más paradójico de aquella situación fue el comentario que dejó Nahir en una de sus publicaciones: "Cumpliendo la maldita condena", escribió, lo que movilizó a la Justicia a actuar para retirar el beneficio logrado de hecho.

La repercusión de la publicación fue fundamental para tomar la decisión de la intervención inmediata del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Es que esta logró un impacto más que considerable al alcanzar más de 125.000 me gusta y unos 60.000 comentarios. Tras eso la sancionaron a 10 días de aislamiento, los cuales presuntamente pasó en un lugar incómodo, con humedad y con cero contacto con el exterior.

Nahir Galarza tendrá prisión hasta 2052.

Arrepentida por el hecho, Galarza reconoció su error y aseguró que no volvería a cometerlo, algo que hasta el momento cumplió. Lo cierto es que el actual pedido de su defensa, que la representa desde agosto del año pasado, despertó el debate en la Justicia de cara a los beneficios que puede tener o no un detenido a prisión perpetua. Lafferriere expuso de forma pública que su intención es mejorar las condiciones de su clienta.

Entre los planes que tiene el letrado se encuentra el del pedido de un indulto al actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Es un hecho que desde 2031 Nahir Galarza tendrá acceso a salidas transitorias siempre que tengan un fin familiar o sociolaboral. Aunque de acuerdo a lo establecido en la ley, recién en 2052 podrá alcanzar la libertad completa.