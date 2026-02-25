Sturzenegger y el último robo al Estado: los números del contrato millonario para su esposa

En la Argentina libertaria donde la austeridad se convirtió en el mantra oficial, y mientras los sectores más vulnerables sufren recortes en alimentos y medicamentos esenciales, surge un nuevo escándalo que pone en evidencia las contradicciones de quienes pregonan el achique del Estado mientras lo utilizan para sus propios beneficios. Federico Sturzenegger, el Ministro de Desregulación y uno de los arquitectos de la destrucción del aparato estatal, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por el millonario acuerdo que involucra a su esposa y a la Cancillería.

El reciente informe de DiarioAR destapó un contrato firmado entre la Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, presidida por María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger. El acuerdo, renovado el 27 de febrero de 2024 bajo la gestión de Diana Mondino como canciller, asciende a 55,3 millones de pesos .

Federico Sturzenegger y María Josefina Rouillet

Este monto representa un aumento del 398% respecto al convenio firmado por Alberto Fernández en marzo de 2023, que había sido de 11 millones. Pero... ¡hay más! porque lo más alarmante es que este incremento supera ampliamente la inflación acumulada en el mismo período, que fue del 276%. En palabras simples: un robo a mano armada al Estado.

La justificación oficial para el contrato directo, sin licitación pública, fue que la Cultura Inglesa era "el único instituto capaz de brindar cursos en inglés" a empleados públicos.

Sturzenegger, apodado "El Coloso" por Javier Milei, no está viviendo su mejor momento político: su reciente propuesta de descontar salarios a trabajadores por enfermedades generó tal rechazo que incluso sus aliados del PRO y la UCR lo obligaron a retroceder.

A esto se suma otra polémica: el alquiler de cuatro pisos y 24 cocheras en pleno centro porteño por su cartera, con un costo total de 720 millones de pesos , más gastos adicionales. Todo esto en un contexto donde el gobierno insiste en que "no hay plata" para comedores populares ni para medicamentos esenciales para personas con diagnósticos oncológicos o con discapacidades.

La bronca que genera este tipo de maniobras no es menor. Sturzenegger, quien ha sido una de las figuras más visibles del ajuste estatal, parece no tener problema en utilizar los recursos públicos para su propio beneficio y el de su círculo cercano. Es una trompada para los ciudadanos que día a día ven cómo se recortan servicios básicos mientras los funcionarios libertarios despilfarran dinero firmando contratos millonarios con entidades privadas vinculadas directamente a sus familias.

El acuerdo entre Cancillería y la Cultura Inglesa es una muestra más de cómo el discurso libertario es una real cortina de humo para ocultar sus cuestionables maniobras corruptas. Mientras tanto, los sectores más vulnerables pagan el precio más alto por estas decisiones.