Condenan a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 6 dictó sentencia en el caso del intento de asesinato contra la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados por su participación en el fallido atentado que conmocionó al mundo entero.

Sabag Montiel, autor material del ataque, fue sentenciado a 10 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego, mientras que su exnovia, Uliarte, recibió una condena de 8 años como partícipe necesaria del plan criminal.

Además, el tribunal unificó la condena de Sabag Montiel en una pena total de 14 años debido a una sentencia previa por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil . Por su parte, Uliarte deberá cumplir una pena única de 8 años y 2 meses, que incluye una condena anterior por falsificación de DNI.

Los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron a Nicolás Carrizo, señalado inicialmente como "jefe de los copitos". La acusación en su contra fue retirada por la fiscalía y la querella al demostrarse que no tuvo participación en los hechos.

La secuencia exacta del momento del atentado contra CFK

El atentado: la reconstrucción de los hechos

La noche del 1 de septiembre de 2022 quedará marcada en la memoria colectiva como un episodio sombrío en la historia política argentina. Según la investigación liderada por el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte se infiltraron entre los simpatizantes que se habían congregado frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.

María Eugenia Capuchetti

El principal acusado llevaba consigo una pistola semiautomática calibre 32 marca Bersa, cargada con cinco proyectiles. En un momento crítico, Sabag Montiel logró colocarse a escasos centímetros del rostro de Fernández de Kirchner y gatilló el arma. Sin embargo, el disparo no se concretó debido a un fallo mecánico. Cuando intentó recargar el arma, fue interceptado por la multitud presente en el lugar.

La fiscalía sostuvo que el ataque fue una decisión premeditada por ambos acusados con el objetivo de impedir que Fernández de Kirchner continuara desarrollando su vida política. Durante el juicio oral y público, se presentaron pruebas contundentes, incluyendo peritajes realizados sobre los teléfonos y allanamientos en los domicilios de los imputados.

Fernando Sabag Montiel

El juicio comenzó en junio de 2024 y se extendió por más de un año, durante el cual declararon 157 testigos . La fiscal Gabriela Baigún solicitó penas de 15 años para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte en su alegato final. No obstante, los jueces desestimaron algunos agravantes como la alevosía y la violencia política en modalidad de violencia de género, reduciendo así las penas propuestas.

En cuanto a los argumentos presentados por las defensas, el tribunal rechazó la solicitud para declarar inimputable a Sabag Montiel debido a un supuesto "trastorno psicótico" y también descartó suspender el proceso contra Brenda Uliarte por "incapacidad mental sobreviniente".

Brenda Uliarte

Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 9 de diciembre. Este documento será clave para comprender en profundidad las razones detrás de las condenas y absoluciones dictadas por el tribunal. El juicio y las condenas dejan sabor a poco: Capuchetti deja claro que no quiere investigar la línea de quiénes son los responsables intelectuales del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner que son ni más ni menos que quienes financiaron la "banda de los copitos". Hasta el momento, queda la pregunta sobrevolando: ¿Quién mandó a matar a Cristina?