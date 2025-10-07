Habló la mamá de Brenda del Castillo y aseguró que la hermana mayor de Lara "entregaba a las chicas para trabajar"

El caso del triple femicidio de Florencio Varela, que cobró la vida de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), sigue sumando elementos que complican aún más el entramado detrás de la causa. En las últimas horas, Sabrina Mara del Castillo, madre de Morena, rompió el silencio y ahora sus declaraciones podrían ser clave para entender los oscuros vínculos que rodean este brutal hecho.

"Agostina era la persona que entregaba a las chicas para trabajar, como la regenteadora", afirmó Sabrina, refiriéndose a la hermana de Lara. Según su testimonio, Agostina habría estado al tanto de las actividades de su hermana, incluyendo posibles conexiones con un cliente vinculado al narcotráfico: "Es muy probable que Lara le comentara a Agostina respecto del cliente que movía droga".

Triple femicidio de Florencio Varela

Además, señaló que una banda de narcos bolivianos, supuestamente familiares de Agostina y Lara, podría haber tenido intereses directos en el triple femicidio: "Hay una banda de narcos bolivianos que son familiares de Agostina y de Lara", dijo Sabrina en su declaración.

El Gordo Dylan: una pieza clave en la investigación

Entre los nombres que emergen en esta compleja trama, destaca el de Gordo Dylan, un hombre cuya relación con Lara Gutiérrez captó la atención de los investigadores. Según imágenes captadas por cámaras de seguridad en el barrio porteño de Flores, Dylan fue visto junto a Lara y otros implicados como el Pequeño J poco antes del crimen.

Las hipótesis señalan que Gordo Dylan habría mantenido una relación sentimental con Lara, menor de edad y que incluso podría haberla involucrado en actividades delictivas. Según el periodista Gustavo Carabajal: "El Gordo Dylan aparentemente mandó a Lara a robar. Se robaron USD$50.000, con esa plata se compró un departamento en los monoblocks de La Tablada". Este robo podría haber desencadenado una represalia violenta por parte de una organización narcotraficante.

El periodista Sebastián Domenech también subrayó la relevancia de Dylan en el caso, al describirlo como un actor central en lo que podría ser una "mexicanada", término que usualmente se refiere a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.