Condenaron a prisión perpetua al asesino de Lautaro "Lato" Leandro en Santa Fe: "Jamás será olvidado"

La Justicia santafesina condenó a prisión perpetua al asesino de Lautaro "Lato" Leandro, Iván Oscar Carrizo, en el marco del primer juicio por jurados que realiza la ciudad de Santa Fe. El joven de 22 años, que era cantante de rap en Lomas de Zamora, había sido asesinado en septiembre de 2022 cuando fue a comprar una moto a través de marketplace. "Estamos totalmente agradecidos y conformes con la condena", aseguró a BigBang su hermana, Florencia Leandro.

"No fue ni más ni menos que lo que pedimos desde un inicio", reconoció la joven sobre la causa que juzgó el crimen de su hermano. "A pesar del dolor inmensurable, hemos demostrado que juntos, unidos, fortalecidos, a pesar de ser de un barrio humilde, a pesar de no tener muchas posibilidades, hemos hecho historia", añadió la familiar de la víctima.

Lautaro "Lato" Leandro cantaba como solista y en el grupo la Fiorito Family.

El jurado popular, compuesto por 12 integrantes, encontró al acusado como culpable, tras horas de debate. "Fue muy importante la participación y el compromiso de los familiares y allegados de Leandro durante toda la investigación, como así también su participación en las audiencias del juicio", remarcó el fiscal Estanislao Giavedoni ante la agencia Noticias Argentinas.

Florencia, por su parte, también agradeció el apoyo que recibieron por parte de Santa Fe, desde donde les brindaron "toda la seguridad para poder viajar" y el alojamiento "durante lo que fueron estos dos días de juicio". Al mismo tiempo destacó que, más allá del rol de los jurados, fue la jueza Rosana Carrara la que determinó que la pena, además de ser perpetua, sea por la máxima cantidad de 50 años.

Lautaro jamás será olvidado"

"Lautaro jamás será olvidado", aseguró Florencia. "Continuaremos con las actividades de tipo cultural y social que venimos desarrollando. Es nuestra manera de mantenerlo vivo, de mantenerlo cerquita nuestro y replicando lo que él hacía, lo que él representaba en vida", añadió.

Cabe recordar que "Lato" era el nombre artístico de un joven que hacía música urbana desde el barrio donde nació Diego Armando Maradona. Con "La Fiorito Family" se encargó de realizar muchas de sus interpretaciones que hoy pueden escucharse y verse por YouTube. "Mi promesa hacia mi hermano es demostrarle que toda su gente luchó por él hasta las últimas consecuencias y que a partir de ahora solo nos resta vivir con su recuerdo feliz y estar tranquilos de que dimos todo lo que pudimos para que su muerte no haya sido en vano y que su nombre llegue a todos lados", reveló Florencia.

Lautaro "Lato" Leandro fue asesinado el 18 de septiembre de 2022 en Santa Fe, pero su barrio de Villa Fiorito no lo olvida.

Al mismo tiempo, la joven reconoció que su familia recién a partir de esta condena puede procesar el duelo. "A mi hermano le prometí en vida que lo iba a acompañar en absolutamente todo y después de su muerte le prometí que íbamos a luchar por justicia y también que una vez que obtengamos esa justicia como familia nos íbamos a recomponer y salir adelante", recordó.

El 18 de septiembre de 2022 Lautaro fue junto con su hermano y dos amigos a la ciudad de Santa Fe para volverse con una moto a la que había accedido por marketplace. "En función de lo que había acordado a través de las redes sociales con los supuestos vendedores, el joven pagaría la moto con una consola de videojuegos, dos joysticks, dinero en efectivo y una transferencia bancaria", relató el fiscal.

Dimos todo lo que pudimos para que su muerte no haya sido en vano"

Cuando se bajó con las cosas e intentaron asaltarlo corrió y alertó a sus amigos de lo que ocurría. Su asesino disparó y una de esas balas impactó en la cabeza de Lautaro, provocándole la muerte en el acto.