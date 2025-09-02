Shock tras el resultado de la autopsia de la chica de 18 años asesinada a sangre fría en Tandil

La madrugada del pasado domingo se tiñó de sangre en Tandil, cuando Milagros Quenaipe, de tan solo 18 años, fue brutalmente asesinada en las calles Rodríguez y Uriburu, a la salida de un boliche. El crimen, que dejó a la ciudad en estado de shock, fue perpetrado por Wilson Natanal Sánchez, un chico de 23 años que ahora enfrenta cargos por homicidio.

Según informaron fuentes policiales, el ataque ocurrió cuando Milagros se encontraba conversando con amigos en la calle. Sánchez, armado con un cuchillo, primero hirió a otro joven del grupo, Ezequiel Delgado, con una puñalada en el omoplato izquierdo. Acto seguido, se dirigió hacia Milagros y, tras un breve intercambio de palabras, la atacó por la espalda. La herida en el cuello resultó fatal: el corte alcanzó la arteria carótida y la tráquea , provocando una hemorragia masiva que le arrebató la vida en cuestión de minutos.

Milagros fue asesinada a sangre fría

Las cámaras de seguridad de la zona fueron clave para identificar al agresor. Tras cometer el crimen, Sánchez se dirigió al Hospital de Niños cercano, donde fue detenido por las autoridades. Actualmente permanece bajo custodia en la Comisaría Segunda de Tandil y será sometido a exámenes toxicológicos y psiquiátricos para evaluar su estado al momento del ataque.

La autopsia realizada en la Morgue Judicial de Azul confirmó que Milagros falleció por un shock hipovolémico agudo derivado de la grave lesión en su cuello . Este hallazgo no sólo esclarece las causas de su muerte, sino que también subraya la brutalidad del ataque.

Wilson Natanal Sánchez al momento de su detención

El fiscal Damián Pablo Borean, encargado de la investigación, enfrenta un desafío crucial: determinar el vínculo entre Sánchez y la víctima para establecer el móvil del crimen. Por el momento, no hay indicios claros que conecten al agresor con Milagros, lo que añade un velo de misterio al caso.

La comunidad de Tandil está shockeada ante este violento episodio mientras la policía sigue investigando el móvil del homicidio. Para ello ya se han solicitado declaraciones de testigos y allegados para intentar reconstruir qué pasó en los momentos previo al feroz ataque.