Femicidios en alza y un Estado ausente: ya se registraron 164 femicidios en el país, uno cada 36 horas

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven difundió un informe estremecedor que expuso con crudeza la persistencia de la violencia machista en Argentina. Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de este año se contabilizaron 164 femicidios, lo que significa que en promedio una mujer fue asesinada cada 36 horas. Solo en agosto se registraron 15 crímenes, uno cada 50 horas, y se documentaron 264 intentos de asesinato contra mujeres víctimas de violencia de género. El relevamiento también reveló que el 15% de las víctimas mortales había realizado denuncias previas y que el 10% contaba con medidas judiciales de protección que no alcanzaron para salvarles la vida.

El vínculo entre víctimas y agresores confirma un patrón repetido: el 42% eran pareja, el 29% exparejas, el 9% familiares, el 8% conocidos, mientras que un 12% no tiene datos registrados. Entre los imputados se identificaron 14 miembros de las fuerzas de seguridad, lo que suma un elemento inquietante sobre la responsabilidad institucional en este flagelo.

El espacio doméstico volvió a ser el escenario principal de los crímenes: el 40,9% ocurrió en la vivienda de la víctima y el 28% en la casa compartida con el agresor. En cuanto a los métodos utilizados, el 24,4% de las víctimas fue asesinada con arma de fuego, el 22% con arma blanca, el 19,5% por asfixia, el 13,4% a golpes, el 6,1% por quemaduras y en el 14,6% de los casos no se encontraron datos precisos.

El impacto de esta violencia trasciende a las propias víctimas: 133 niños y niñas quedaron huérfanos de madre en lo que va de 2025. El informe detalla la situación provincia por provincia. Las jurisdicciones con mayor tasa de femicidios cada 100.000 habitantes fueron: Chaco (1.36), Salta (1.22), Santa Cruz (1.19), Neuquén (1.09), Misiones (1.07), Tierra del Fuego (1.05), Río Negro (1.03), La Rioja (1.02), Jujuy (0.97) y Mendoza (0.97).

Desde el Observatorio apuntaron directamente contra la gestión nacional: "El gobierno de Javier Milei ha impulsado una agenda regresiva en materia de derechos humanos, desfinanciando políticas claves de prevención y atención de las violencias de género. A ello se suman discursos negacionistas que naturalizan o banalizan estas violencias, lo que incrementa aún más los riesgos para nuestras vidas".

La comparación con el año pasado evidencia la gravedad del panorama: en 2024 se habían contabilizado 267 femicidios en todo el país. Lejos de disminuir, el fenómeno se mantiene en niveles alarmantes. En palabras de la organización: "La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y a brindar protección a las víctimas de violencia de género no sólo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades". Con un Estado que elige retirarse, la estadística se convierte en condena: la violencia machista sigue cobrándose vidas, mientras el gobierno responde con indiferencia y recortes.