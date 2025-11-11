La defensa de Makintach: apuntó contra el Tribunal que integraba y denunció por falso testimonio al juez Savarino

La jueza Julieta Makintach, quien enfrenta un jury de enjuiciamiento por el documental secreto que protagonizaba en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, se refirió a los detalles de la acusación en su contra y contraatacó contra el juez Maximiliano Savarino que declaró como testigo, en un testimonio que estuvo plagado de interrupciones y enojadas reacciones de ella.

Según la presentación de Makintach, Savarino realizó falso testimonio cuando remarcó que si hubiera sabido que había una cámara o personas grabando lo hubiera impedido y se desligó de conocer supuestamente este hecho, dándole toda la responsabilidad de ese hecho a la mismísima jueza.

Para Makintach, el testimonio se contradice con lo que aportó la secretaria del Tribunal Laura Soledad Minici, quien detalló que vio a una persona grabando con una cámara, quien afirmaba venir en nombre de la magistrada a realizar esa función, sin tener ningún tipo de acreditación. Según su testimonio, reportó el hecho a los jueces Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes respondieron que se lo informarían al encargado de las acreditaciones, Ezequiel Klass.

Fue por toda esta construcción que Makintach, al llegar durante la mañana de este martes al jury en su contra, señaló a su colega ante la prensa. "¿No lo vieron ayer? Borró mensajes y mintió frente a dos secretarias que estaban contando que de la cámara sabían todos", cuestionó.

Piden justicia para esclarecer la muerte de Diego Maradona

La enjuiciada, en la defensa que hizo de ella el abogado Darío Saldaño, expuso que Severino conocía lo que luego negó, para tirarle la responsabilidad de todo a ella. En ese sentido, exigió las actas de la audiencia en donde según su acusación mintió, además de los otros testimonios en donde se acredita el hecho. Confiada con las pruebas que ostenta, demandó ser citada y comenzar en el acto una investigación penal, ya que hay suficiente como para "presumir la existencia de falso testimonio, cometido en el marco de un proceso institucional de alta relevancia pública".

Ante la prensa durante la mañana de este martes, Makintach reconoció que tenía mucho para decir: "Nunca hablé en todo este tiempo". "Llegué a la causa Maradona porque nadie la quería agarrar, de los siete tribunales orales, cinco estaban desintegrados, no tenían jueces. Integré el tribunal porque había un acuerdo de todos los jueces para que yo lo integrara", señaló

Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach.

En ese marco aseguró que "nadie quería ir al Tribunal 3" porque Savarino y Di Tommaso "son difíciles". "Todo nos enterábamos sobre la marcha, no teníamos sala de juicio", explicó, en otra crítica contra sus colegas que hoy se desligan de la producción audiovisual que se preparaba para documentalizar el juicio por la muerte de Maradona.

Makintach se desligó de esa historia porque en el capítulo uno se habla de un tiroteo a su padre, quien también fue juez, cuando eso no sería así. "Fue un atentado. El que escribió eso no sabe nada de mí", acusó en relación al documental del cual vio "el teaser" porque "es un proyecto de una amiga personal".

Los chats que implican a los colegas de Makintach.

Los chats que le dan la razón

La otra prueba que existe para demostrar que Severino y Di Tomasso conocían el proyecto del documental son los chats filtrados en los que Minici les informa de los hechos en un grupo del juicio. "Buenos días. Me habló Klass y me preguntó por el tema de la cámara que autorizó July. Estuvimos hablando del tema y tenemos que conversar. Ahora estoy en juicio, pero si ustedes pueden me avisan y hago un cuarto intermedio para no demorarnos mañana antes de la audiencia. July, si tenés una autorización de la Corte, por favor, mostránosla, así se agrega a la causa y evitamos problemas", escribió allí.

"Hoy no puedo. Si Klass tiene un tema para conversar conmigo, que me escriba", contestó Makintach en el grupo. Dos minutos después, añadió: "Listo. Ya hablé con Ezequiel. Y quedé a disposición por si necesita algo. De todos modos, lo converso con la Corte también para asegurarnos de no tener problemas. ¿Alguna presentación o algo del juicio que tengamos que atender?", se preguntó. "Y agrego, para que se queden tranquilos. Desde ya que no los filman a ustedes. Ni van a filtrar prueba. Le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó ninguna", cerró.