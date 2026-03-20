El enigma de la desaparición de Esmeralda: habló su mamá y descartó que la nena se haya ido sola

La tranquilidad de la tarde del miércoles en el barrio San José Obrero, en la localidad cordobesa de Cosquín, se rompió con una noticia que heló la sangre de sus habitantes: Esmeralda Pereyra López, una niña de apenas dos años, había desaparecido. Lo que al principio parecía un extravío más, pronto se transformó en un caso que mantuvo a todo un país conmocionado y, aunque la pequeña fue encontrada con vida tras 20 horas de intensa búsqueda, las preguntas sin respuesta y las señales de un posible secuestro abren las puertas a un misterio inquietante.

Eran cerca de las 17 horas del miércoles cuando Tania, la madre de Esmeralda, notó que su hija no estaba. Lo que comenzó como un llamado desesperado por los alrededores pronto escaló a una búsqueda frenética que involucró a vecinos, familiares y voluntarios. "Descarto que se haya ido caminando sola. Mi hija jamás se había ido a otro lugar más allá del arenero donde siempre jugaba", declaró Tania, visiblemente afectada hace pocas horas cuando su hija ya se encontraba fuera de peligro.

Se había activado la Alerta Sofía para encontrarla rápidamente

Al momento de la desaparición, la denuncia formal no tardó en llegar, y con ella, la activación de la alerta Sofía por parte del Ministerio de Seguridad de Córdoba pero las horas pasaban y la angustia crecía. Así las cosas, la comunidad entera se movilizó para rastrear cada rincón del barrio y las zonas aledañas. Sin embargo, la ausencia de pistas claras aumentaba el temor de lo peor.

Fue recién al día siguiente, minutos después de las 11:30 de la mañana, cuando llegó el milagro: Esmeralda fue encontrada con vida en un terreno descampado camino a La Falda, a casi 30 kilómetros de su casa. El lugar ya había sido revisado previamente por los equipos de búsqueda, lo que alimenta sospechas sobre la posibilidad de que alguien la haya trasladado allí durante la noche.

"Por la zona donde apareció se buscó y se pasó 1.500 veces", aseguró Tania con firmeza en una improvisada conferencia de prensa. Es que aunque Esmeralda fue hallada con vida, su estado físico levantó sospechas entre los investigadores y su propia madre.

La pequeña presentaba ronchas alérgicas en la piel y raspaduras en los pies, signos que sugieren un posible cautiverio en condiciones precarias: "La deben haber puesto en algún lado y le ha dado alergia", explicó Tania al ser consultada por los medios.

Tania López y su hijita

Además, Esmeralda tenía un corte en el rostro, aunque los médicos que la examinaron aseguraron que su estado general era bueno. A pesar de ello, las marcas visibles y el lugar donde fue encontrada refuerzan la teoría de que no estuvo allí desde el principio.

Uno de los puntos más inquietantes del caso es la cercanía del lugar del hallazgo con un circo instalado recientemente en la zona. Aunque Tania prefirió no hacer acusaciones directas, dejó entrever sus sospechas: " Lo del circo queda en mano de la justicia , porque donde apareció mi hija estaba cerca. Es todo un tema".

Apareció con vida Esmeralda

El circo, que había llegado al barrio días antes de la desaparición, ahora está bajo la lupa de las autoridades policiales cordobesas. Sin embargo, hasta el momento no se hay ningún sospechoso concreto.

A pesar del alivio por el reencuentro con su hija, Tania no oculta su preocupación por las incógnitas que rodean el caso: "No me salen las palabras de la emoción y nervios que tengo. Lo único que quiero es agradecerle a todo el mundo que me ayudó a encontrar a mi hija ", expresó conmovida y con Esmeralda en brazos.

Apareció con vida Esmeralda, la nena de dos años que movilizó a Córdoba

La familia asegura no tener conflictos con nadie en el barrio ni fuera de él: "Como familia somos buenas personas y no tenemos problemas con nadie . Con los vecinos nos ayudamos", afirmó Tania, descartando la posibilidad de una venganza personal como móvil del posible secuestro.

Por ahora, el caso está siendo investigado por las autoridades judiciales cordobesas, quienes intentan desentrañar qué ocurrió realmente durante esas 20 horas y quién podría estar detrás de este perturbador episodio. Mientras tanto, Esmeralda descansa junto a su familia, rodeada del amor y el cuidado que merece. "La veo bien, contenta", dijo Tania López aliviada pero aún visiblemente afectada por lo sucedido.