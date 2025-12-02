Desaparición de Acaí: la hipótesis más dura y la millonaria recompensa que sacude al Chaco

La desaparición de la yaguareté Acaí sigue generando conmoción en Chaco. Aunque los especialistas aseguran que el animal ya no estaría con vida, continúan trabajando para esclarecer qué pasó realmente. En las últimas horas, la Administración de Parques Nacionales (APN) ofreció una recompensa de $250.000.000 para quienes aporten información relevante que permita avanzar en la investigación judicial.

En este contexto, habló con los medios Leandro Lencina, integrante de la fundación Rewilding, organización que crió al felino en una "libertad controlada" en el Parque Nacional Iberá y que luego la trasladó al Chaco para liberarla definitivamente el pasado 5 de octubre.

Siguen buscando respuestas sobre la desaparición de Acaí

"Nosotros pensamos que lo que le pudo haber pasado a este ejemplar fue la caza. El ejemplar para nosotros fue cazado ", afirmó al plantear la hipótesis que manejan desde la fundación.

Lencina recordó que el collar GPS con el que se monitoreaba a la yaguareté fue hallado descartado en el río Bermejo, donde actualmente se realizan diversos operativos en busca de respuestas.

Durante la entrevista, se remarcó además que se trata de una especie en serio riesgo de extinción: "Acá en la región chaqueña, que es donde estamos operando, quedan aproximadamente unos 20 individuos estimados", explicó Lencina, y añadió que dentro del Parque Impenetrable hay siete ejemplares monitoreados.

A pesar de que el fiscal de la causa sostuvo que continúa la búsqueda con la expectativa de encontrar al animal con vida, Leandro Lencina fue contundente al descartar esa posibilidad. "No hay manera de sacarle un collar a un yaguareté si no es con un equipo veterinario y un equipo de captura o sino provocando la muerte", advirtió.