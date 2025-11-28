Cayó la menor prófuga por el crimen de Lanús: se tiñó el pelo para esconderse tras asesinar a su novio a puñaladas

La Policía Bonaerense encontró en un allanamiento en La Matanza a la adolescente acusada de matar a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte en Lanús el último miércoles. La presunta agresora, identificada con las iniciales M.N.N. estaba en la casa de un familiar y se había teñido el pelo para que no la reconozcan. Ahora deberá comparecer ante la Justicia, tras huir de la escena en la que aseguró que las heridas eran producto de haberse lastimado con las rejas de su hogar.

El operativo se desarrolló durante la mañana de este viernes y constó de seis allanamientos en simultáneo, incluido uno en la celda 3 del pabellón 8 de la Unidad Carcelaria N°40, donde se encuentra detenido Martín Ramón Mena, el padre de la imputada de 16 años, y de donde sacaron un teléfono celular.

Santiago Nahuel López Monte fue asesinado a puñaladas por su pareja de 16 años.

El operativo fue dispuesto por el fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, desde donde investigan el caso desde el miércoles pasado, cuando la Policía Científica determinó que las heridas de López Monte pertenecían a puñaladas y no a haber caído en una reja, como aseguró la detenida al llamar al 911 y cuando se acercaron a su hogar de la calle Ceferino Namuncurá y Lituania.

"Decime a qué hospital lo llevas", les preguntó a los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y los efectivos de la Comisaría 4ta de Lanús que estaban presentes. Tras esa consulta desapareció del mapa durante 48 horas, hasta que el operativo policial dio con ella.

La casa de Lanús donde asesinaron a puñaladas a Santiago Nahuel López Monte.

Macarena y Tamara, dos de los siete hermanos de la víctima, definieron ante la prensa a la detenida como "tóxica, manipuladora y controladora". "Le decía que era una mariquita, una pollerita de mamá, y no era así", revelaron en relación al trato que sufría el joven de 20 años por parte de quien está imputada por su homicidio. "Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo 'eso es una puñalada'. Y él le decía que se había cortado con la cadena (de su moto). Y era mentira, ella le pegaba", relataron las hermanas. La familia ya había perdido el control del caso porque en una oportunidad escucharon cómo lo golpeaba y le prohibieron que vuelva al hogar.