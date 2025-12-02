Operativo al borde del abismo en Puente Pacífico: rescatan a un hombre en medio de un dramático brote psicótico

La noche del lunes en Palermo se quebró con un llamado de emergencia. Eran poco más de las 21 cuando vecinos que transitaban cerca del Puente Pacífico detectaron una escena inquietante: un hombre se balanceaba peligrosamente sobre la estructura ubicada en la intersección de la avenida Santa Fe y Juan B. Justo, con claros indicios de querer arrojarse al vacío. En cuestión de minutos, la zona quedó envuelta en un clima de dramatismo absoluto.

Un hombre amenazaba con arrojarse desde la estructura ubicada en Santa Fe y Juan B. Justo

La alerta al 911 desencadenó un operativo que rápidamente copó el área. Varios móviles de la Policía de la Ciudad, tres autobombas y personal especializado arribaron al puente, alterando la circulación y captando la atención de quienes se encontraban en las inmediaciones de la estación Palermo del subte. El hombre, en tensión permanente, avanzaba y retrocedía sobre la estructura metálica, poniendo su vida al límite en cada movimiento.

Para intervenir, los equipos de rescate planificaron un operativo dividido en dos frentes. Desde la vía pública, un primer grupo policial trató de establecer diálogo y mantener contacto visual con él, buscando ganar tiempo y evitar una reacción brusca. Al mismo tiempo, un segundo equipo, integrado por Bomberos de la Ciudad, se desplazó hacia las vías del ferrocarril para intentar aproximarse desde una posición elevada y actuar directamente si la situación escalaba.

Como medida de prevención, y ante el riesgo inminente, los bomberos desplegaron un colchón de salvamento bajo la estructura, preparado para amortiguar una eventual caída. La escena se volvió un punto de tensión contenida: silencio expectante, luces de emergencia, y rescatistas atentos al más mínimo gesto del hombre, que continuaba oscilando en un estado de vulnerabilidad extrema.

Finalmente, tras varios minutos que se hicieron eternos, la situación logró ser controlada. Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito consiguió reducirlo y asistirlo con el profesionalismo propio de estos operativos. De inmediato, el SAME lo trasladó al Hospital Rivadavia, donde ingresó con diagnóstico de brote psicótico.