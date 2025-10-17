Desesperada búsqueda en Alemania de Alejandro Fracaroli, el científico cordobés desaparecido hace varios días

La comunidad científica argentina y alemana vive horas de angustia por la desaparición de Alejandro Matías Fracaroli, un investigador cordobés de 44 años que desde el lunes pasado permanece sin paradero en la ciudad de Karlsruhe, Alemania. Fracaroli, reconocido científico del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), había viajado en septiembre para participar de un proyecto de investigación en nanotecnología en el prestigioso Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT).

Desde el lunes 13 de octubre no se sabe nada de él. Aquel día, según informaron sus colegas, Fracaroli no se presentó a trabajar, lo que activó la primera alarma debido a su profesionalismo, y su teléfono celular dejó de emitir señal pasadas las 19:00, hora local. Su última conexión de WhatsApp fue más de 20 horas antes de que se encendieran las alarmas. "Activaron un pedido de búsqueda desde el consulado argentino a las autoridades alemanas", confirmó su pareja, Gabriela Furlán, al diario La Voz del Interior.

Furlán contó que ese mismo día mantuvo una videollamada con él, que parecía "completamente normal". "No noté nada raro", explicó, y agregó que por la noche los mensajes dejaron de llegar. Desde entonces, el silencio fue absoluto. El martes, sus compañeros del KIT alertaron a la policía local tras notar su ausencia en el laboratorio y la falta de respuesta a sus comunicaciones. Las autoridades alemanas iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda que, con el correr de las horas, sumó la colaboración del consulado argentino en Frankfurt y de la familia del científico, que viajó desde Córdoba para sumarse a las tareas.

El hermano de Alejandro llegó el jueves a Karlsruhe y se reunió con la policía alemana, que mantiene el caso como prioritario. Un primo del investigador, que vive a dos horas de la ciudad, también se integró a las tareas de rastreo para facilitar la comunicación con las autoridades locales. Según la información disponible, Fracaroli fue visto por última vez el lunes, cuando salió del campus universitario y abordó el colectivo que conecta el complejo con el centro de la ciudad. Nunca llegó a su domicilio. "No está en hospitales ni en comisarías de la zona, y las cámaras de seguridad aún no arrojaron datos relevantes", informó Mónica Balzarini, directora de CONICET Córdoba.

El Instituto Tecnológico de Karlsruhe, donde trabajaba el investigador, es uno de los centros académicos más antiguos y prestigiosos de Europa, con más de 200 años de historia y cerca de 10.000 empleados. Allí, Fracaroli participaba de un proyecto multidisciplinario en química, previsto hasta diciembre. Su desaparición generó una profunda conmoción en la comunidad científica argentina. Incluso la cuenta oficial de CONICET Córdoba compartió un mensaje en inglés para ampliar la búsqueda: "Su nombre es Alejandro Matías Fracaroli, es de Córdoba, Argentina, y se encuentra desaparecido desde el lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, o en zonas cercanas".

El escrito señala que Fracaroli "podría estar desorientado y no ser plenamente consciente de su situación actual". Mientras la investigación avanza lentamente, crece la desesperación de sus familiares y allegados. "El flujo de información ha sido limitado, por las leyes de protección de datos en Alemania, lo que dificultó nuestra intervención en los primeros días", explicaron desde el entorno del científico. A medida que pasan las horas, el caso adquiere mayor visibilidad internacional.

La policía alemana continúa relevando cámaras de seguridad y descartando zonas a medida que avanza la búsqueda. La única certeza es que Alejandro abordó el colectivo que debía llevarlo de regreso a su casa, pero en algún punto de ese trayecto desapareció. La familia ruega que cualquier persona que tenga información se comunique con los números habilitados: +34 634 64 10 75 (para contacto en español) y +49 15560587656 (para quienes hablen alemán o inglés).