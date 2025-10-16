Impactante: un puente peatonal de la General Paz cayó tras ser impactado por un camión

Un puente peatonal de la avenida General Paz cayó durante el mediodía de este jueves, tras ser impactado de forma directa por un camión con pluma que con la grúa que trasladaba desmoronó una de las partes de la estructura que une el municipio bonaerense de La Matanza con el barrio porteño de Villa Lugano.

El accidente podría haber terminado en una tragedia, si sólo algún transeúnte estuviera cruzando el puente en ese momento . Además, con la estructura de concreto desmoronada cerca del asfalto de la circunvalación, cualquier otro vehículo se podría haber chocado. La vía tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora en ese tramo.

El puente cayó sobre el césped de alrededor y no sobre el asfalto propiamente dicho, aunque la estructura quedó a una altura en la cual cualquier vehículo de dos metros de alto hubiera chocado. La estructura dañada se ubica en la calle Madariaga del lado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a metros de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina (PFA).

Al lugar concurrieron efectivos de Autopistas del Sol, empresa que tiene concesionado el servicio, y de la Comisaría Vecinal 8C. Al mismo tiempo también algunas ambulancias del Servicio de Atención Médicas de Emergencias (SAME) se acercaron de forma preventiva. También se cortó la traza de forma preventiva en sentido Riachuelo hasta la avenida 27 de febrero.