Desgarrador pedido de justicia tras el triple femicidio: "Presenciaron una tortura, fue algo inhumano"

El triple femicidio que sacudió a Florencio Varela dejó una herida profunda en la comunidad y, especialmente, en la familia de Morena Verri. En medio del velatorio de las jóvenes asesinadas, Sabrina, la madre de Morena, expresó su dolor y su indignación con palabras que resonaron como un grito desesperado.

"Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable", dijo visiblemente afectada, en una charla con los medios y agradeció el apoyo recibido, pero enfatizó su reclamo de justicia.

"Lo único que pido es que nos ayuden a investigar a fondo. Lo único que pido es justicia", declaró entre lágrimas. Su voz quebrada reflejaba no solo el dolor de una madre que perdió a su hija, sino también la impotencia ante una investigación que dejó mucho que desear.

"No sabemos nada de lo que pasó, de eso se tiene que encargar la policía. Por lo que veo, la hicieron pasar a mi hija por cosas que no tenía nada que ver. Presenciaron una tortura, fue algo inhumano ", agregó Sabrina, quien no pudo contener el llanto al recordar las circunstancias en las que fueron encontradas Morena y las otras dos víctimas, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

La causa, que conmociona al país, cuenta con cuatro detenidos hasta el momento. Miguel Ángel Villanueva Silva, de nacionalidad peruana, e Iara Daniela Ibarra están acusados de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, además de violencia de género. Según las investigaciones, Villanueva sería el presunto propietario de la casa donde ocurrieron los crímenes y tendría posibles vínculos con organizaciones narco-criminales.

Por otro lado, Maximiliano Andrés Parra y Magalí Celeste González Guerrero enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Ambos fueron detenidos en la vivienda donde se hallaron los restos de las jóvenes. La fiscalía investiga si tuvieron roles más activos en los hechos o si actuaron bajo órdenes.

Sabrina no ocultó su frustración con el manejo del caso: "Se podría haber hecho mucho más. Si no no tendría que estar enterrándolas hoy acá", afirmó con bronca y dolor. Para ella, la inacción de las autoridades es inaceptable: "Es sencillo y simple. Agarrás dos perros y empezás a rastrillar, en vez de estar molestando, todo por plata . A mí no me importa nada, yo voy por todo".

La comunidad de Florencio Varela se prepara para movilizar durante el sábado 27 de septiembre junto a Sabrina y las familias de las víctimas, exigiendo respuestas y justicia para Brenda, Morena y Lara. Mientras tanto, los cuatro detenidos fueron trasladados a la Unidad 61 en Melchor Romero, La Plata, donde permanecen bajo custodia tras negarse a declarar.

El dolor de Sabrina y su incansable clamor por justicia son un recordatorio de la urgencia por volver a reflotar los programas que erradicó el gobierno de Javier Milei para frenar la violencia de género, garantizar que crímenes tan atroces no queden impunes y no volver a lamentar las muertes de chicas como Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.