Narcofemicidio para mostrar poder y sembrar terror: qué se sabe del triple crimen de Lara, Brenda y Morena

La historia de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) es un retrato feroz del poder narco en el país. A una semana de su desaparición en La Matanza, sus cuerpos descuartizados fueron hallados enterrados en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela. La investigación del caso, que ya es uno de los más estremecedores de la última década, se mueve entre una trama de prostitución, narcotráfico y disciplinamiento criminal que dejó a tres familias destrozadas.

Las jóvenes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una casa de Villa Vatteone

El viernes 19, las chicas habían sido convocadas a una supuesta fiesta en el Bajo Flores, donde les prometieron 300 dólares a cada una. Pero la invitación era una trampa. Una Chevrolet Tracker blanca, con patente adulterada, las pasó a buscar en Ciudad Evita. Las cámaras de seguridad las captaron subiendo voluntariamente al vehículo. Nunca llegaron a destino: el auto se desvió hacia la zona sur, los teléfonos fueron apagados y la pista se desvaneció.

Durante días, sus familias las buscaron con carteles y esperanza, mientras los investigadores reconstruían el recorrido del vehículo. Fue una antena de telefonía la que reveló la clave: una señal en Florencio Varela llevó a los agentes hasta una casa ubicada en las calles Río Jáchal y Chañar. Allí, un fuerte olor a lavandina delató lo que intentaban ocultar. Tras horas de excavación, los restos mutilados de las jóvenes aparecieron bajo tierra, envueltos en frazadas, piedras y cemento.

Las autopsias revelaron el sadismo que hubo detrás de este brutal y violento crimen: Lara fue la más torturada, con los cinco dedos amputados, quemaduras de cigarrillo y un corte mortal en el cuello. Brenda sufrió un aplastamiento facial, puñaladas en el cuello y un corte abdominal post mortem. Morena tenía una luxación cervical y golpes múltiples. Fueron asesinadas por turnos, en un acto que los investigadores califican como un "disciplinamiento mafioso".

Las jóvenes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una casa de Villa Vatteone

La crueldad llegó a un límite inédito: las torturas fueron transmitidas en vivo por redes sociales a un grupo cerrado de unos 45 seguidores de la organización narco. "Esto le pasa al que me roba droga", fue la frase que habría pronunciado uno de los asesinos, según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. La investigación apunta a un joven narco peruano de 23 años, conocido como "Pequeño J" o "Julito", señalado como autor intelectual del crimen. Según los pesquisas, obligó a los habitantes de la casa a cavar un pozo el día anterior y contrató sicarios para ejecutar la venganza. Su banda opera en el Bajo Flores, Barracas y el sur del Conurbano.

El miércoles, cuando la policía allanó un búnker vinculado a él en Barracas, lo encontraron vacío. Había trampas electrificadas y un mensaje escrito para la fuerza. Cuatro personas fueron detenidas: dos parejas, una argentina y otra peruana. Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, fue acusado como partícipe del homicidio calificado junto a Andrés Maximiliano Parra (18). Ambas mujeres quedaron imputadas por encubrimiento. Ninguno declaró. Todos fueron trasladados al penal de Melchor Romero. El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, imputó a Villanueva y Parra por homicidio calificado "por ensañamiento y alevosía".

Las jóvenes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una casa de Villa Vatteone

Todo esto en "concurso premeditado de dos o más personas y violencia de género". El caso es investigado bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas narco: un robo de una muy importante suma de dinero en dólares o cocaína de alta pureza. que desató la represalia ejemplificadora. Mientras tanto, el dolor atraviesa a las familias. Los velatorios en San Justo estuvieron cargados de escenas de desmayo, gritos y un reclamo unánime: justicia. "Yo no necesito plata, no necesito apoyo. Yo necesito que hagan justicia y que los culpables lo paguen, cueste lo que cueste. Nada más. Y que las chiquitas descansen en paz, por lo menos", dijo entre lágrimas la madre de Lara. Brenda y Morena fueron enterradas este viernes en el cementerio Las Praderas. Lara será despedida en La Matanza. En paralelo, la policía busca a "Pequeño J", un capo sanguinario que, con apenas 23 años, dejó su marca en la historia criminal argentina: un triple narcofemicidio transmitido en vivo para mostrar poder y sembrar terror.