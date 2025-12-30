Después del infierno, el abogado de Romina Gaetani rompe el silencio: "Está estable"

El lunes 30 de diciembre se iba terminando cuando en LAM, Ángel De Brito contó el escalofriante episodio que vivió Romina Gaetani: denunció por violencia de genero a su ex pareja, Luis Cavanagh . El hecho no solo derivó en una presentación judicial formal, sino que también requirió la atención médica de la actriz en un sanatorio de Pilar. En ese contexto, su abogado, Ignacio Trimarco, brindó detalles sobre el episodio y el estado actual de la artista.

El letrado se comunicó con el equipo de de Lape Club Social: "Romina se encuentra bien, está estable, está contenida por su familia ", comenzó y detalló que recibió atención médica el domingo e "inmediatamente después recibió el alta, dado que eran lesiones de carácter leve". Actualmente, "está en su domicilio con su madre, con su hermano, su grupo de amigas conteniéndola", agregó.

Romina Gaetani fue atendida de urgencia luego de ser agredida por su ex pareja.

El hecho preocupó al mundo de la farándula, por lo que le pidió que hablara con los medios para "transmitir tranquilidad para toda la gente que la quiere, que la sigue y demás", al asegurar que físicamente está bien y estabilizada, y que ya está a disposición de la Justicia para que la causa tenga el trámite correspondiente.

Respecto al contexto previo al hecho, Trimarco reconoció que desconocía exactamente lo que ocurrió el día anterior, aunque explicó que la relación entre Gaetani y su ex pareja estaba en un proceso de separación y que no "venía bien" . Relató que, ese día, ella se acercó a la casa de él, tuvieron una discusión y, lamentablemente, "comenzó a recibir esa agresión física".

El abogado describió que en ese momento Gaetani se comunicó con una amiga, quien activó el 911 y convocó tanto al personal policial como de seguridad del barrio privado, lo que permitió que llegaran al lugar y que ella fuera trasladada al hospital para recibir atención primaria.

Sobre la relación entre ambos, Trimarco afirmó que se habían separado hace un tiempo y que estaban intentando retomar el vínculo: "La verdad que específicamente por qué se separaron y esas cuestiones, no las sé. Tampoco se las pregunté a Romina", añadió. Consultado sobre si se trataba de un episodio aislado, explicó: "Por lo que me cuenta ella, es la primera vez que hay agresiones físicas. Ella me relató de otro tipo de violencia , pero nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este".

Antes de la denuncia por violencia de género, Romina Gaetani y su ex, Luis Cavanagh, estaban intentando retomar el vínculo

En cuanto a la investigación, el abogado apuntó que se solicitaron las cámaras de seguridad del domicilio, ya que son "pruebas esenciales de este tipo de hechos que habitualmente suceden puertas adentro", y explicó que las lesiones habrían ocurrido en la puerta del domicilio, lo que aportó " muy bien la decisión de la fiscal de pedir las cámaras de seguridad ". Además, aseguró que también hay testigos del hecho.

Por último, el representante legal de Romina Gaetani se refirió al impacto emocional que tuvo la situación en la actriz: "Emocionalmente, está muy afectada. Ahora, te puedo dar una precisión personal, no me puedo poner en los zapatos de ella... Entiendo que todavía hay sentimientos de las partes y esta situación, por supuesto que le pone un final abrupto", señaló.