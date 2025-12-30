Beto Casella fingió demencia respecto a las denuncias de maltrato sobre su hijo y lo convocó a Bendita

Con el fin de año llegan los cierres de etapa y algunos personajes públicos ya empiezan a mirar hacia 2026, con nuevos proyectos y apuestas arriesgadas. En ese contexto, Beto Casella confirmó que será parte de América TV tras dos décadas al frente de Bendita en Canal 9.

Por ese motivo, el lunes el periodista se sentó en LAM y reveló los nombres de los nuevos panelistas que lo acompañarán en este desafío. Entre nostalgias por quienes le soltaron la mano, deseos personales y entusiasmo por lo nuevo, dio el primer nombre: Any Ventura. "Es una periodista del carajo. Hace muchos años, cuando la gráfica era importante y Clarín papel era el diario más influyente, ella hacía los reportajes de los domingos. Conserva el ADN del periodismo", destacó.

Beto Casella estuvo en LAM

Mariano Fleks fue el segundo nombre en salir a la luz: "Marianito me alegró porque es la voz del programa. Además, es actor, es monologuista, hace unipersonales. Es completísimo, es genial tenerlo, es vital", expresó orgulloso del equipo que lo acompañará.

Cuando Beto habla de Bendita, toca fibras más sentimentales, ya que forjó gran parte de su carrera en ese programa. Y si de sentimientos y familia se trata, el conductor no dejó pasar la oportunidad de referirse a su deseo de que sus hijos lo acompañen en esta nueva aventura en América TV: "Mariano (Chihade) se acordaba de ver a Franquito en Bendita tocando el piano. Es productor musical. Él me dijo: 'traelo, que me gustaría poner música'. Yo, si puedo, los tengo cerca", dijo.

Beto Casella metió a trabajar a su hijo en el nuevo programa que conducirá en América TV

Al mediático no sólo le gusta tener a los suyos cerca, sino también que cobren unos pesos: "Franco es biólogo recibido, laburaba en el Conicet y le tiró a los medios. Y Juampi, que es más grande, es counselor y le gusta streamear", contó. Un hijo en el panel, como puente entre el afecto y el profesionalismo, entre la ciencia y la televisión.

Mientras el mediático presumió a viva voz a su hijo, Franco fue protagonista de una denuncia por acoso laboral presentada por Valentina María Kurchan, trabajadora vinculada a Bendita Stream. Según relató, el primer episodio ocurrió el 9 de septiembre de 2025, alrededor de las 20.30, cuando -a raíz de una opinión vinculada al contenido del programa- Casella "se dirigió hacia mí a los gritos y adoptando una postura física hostil, gritándome que no sabía trabajar, que era una mala compañera".

Lejos de quedar como un episodio aislado, la violencia laboral volvió a hacerse presente el 24 del mismo mes: todo comenzó cuando el personal de seguridad del canal le habría advertido previamente que Franco Casella estaba consumiendo "sustancias" y que debía "solucionar dicha situación". Al transmitirle esa información, y ya finalizado el programa, Kurchan aseguró que Casella comenzó a gritarle "en forma airada", acercándose "de manera amenazante y con los puños cerrados".

Denuncia presentada por acoso laboral Valentina María Kurchan

El hijo de Casella habría usado el miedo de la joven a su favor: "¿Qué pensás, que te voy a pegar?", dijo que le repetía. La denunciante afirmó que estos hechos le provocaron un "evidente daño moral" y afectaron su desempeño laboral. Sin embargo, esta denuncia quedó encajonada no sólo por la empresa que apaña los maltratos del productor, sino por el propio Beto que ahora lo involucró en el nuevo programa en América TV.

De esta manera, el panel será rotativo y estará conformado por Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández y Leo Raff.

Sobre Enzo Aguilar, Casella aseguró haber tenido olfato: "Lo venía pispeando desde El Hotel de los Famosos. Viste que a un pibito le ves pasta. Cuando salió lo busqué en Instagram para escribirle y vi que tenía como diez mensajes de él: 'Beto, te admiro desde acá, desde Tucumán'", relató.