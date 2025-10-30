Dos crímenes sacuden a Hurlingham: un joven asesinó de dos disparos a su amigo y otro mató a su concuñado

El mediodía en Hurlingham se tiñó de tragedia. Tres amigos que paseaban en bicicleta por las calles Bradley e Inés de Pons se convirtieron en protagonistas de una escena espeluznante que quedó grabada por las cámaras de seguridad. De la charla casual pasaron al horror: uno de ellos, de apenas 18 años, mató a otro de dos disparos, a plena luz del día. La víctima fue identificada como Diego Eduardo Consencao, de 32 años. Sus acompañantes eran Sebastián Leandro Demichelis, de 18, y Ezequiel Isaías Morán, de 17. En las imágenes, Demichelis cambia de posición en la fila y se coloca frente a Consencao.

A los pocos segundos, tras un intercambio de palabras, saca un arma del morral y dispara sin dudar. Consencao intenta defenderse, lucha por su vida, forcejea para evitar otro disparo. Pero el agresor vuelve a quitar el seguro y gatilla. La segunda bala lo obliga a correr, herido y desesperado, mientras Demichelis le dispara nuevamente a quemarropa. A pocos metros, el menor de 17 años -testigo y cómplice- le entrega su bicicleta al asesino, que se da a la fuga, mientras él se queda parado, inmóvil, mirando cómo la vida de su amigo se apaga en el asfalto. Minutos después, los vecinos salieron al escuchar los disparos.

Aquellas personas que se acercaron al lugar, movieron una de las bicicletas caídas y llamaron a la policía. En el lugar, los agentes hallaron tres vainas servidas calibre .40. Consencao fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos intentaron salvarlo. Lo operaron, luchó durante horas, pero las heridas fueron demasiado graves. La DDI de Morón intervino rápidamente y detuvo a Morán, el joven de 17 años que acompañó al asesino. Demichelis sigue prófugo, y tiene antecedentes por robo calificado y comparendo compulsivo. Ambos fueron imputados por "abuso de arma y lesiones por homicidio".

Un joven asesinó de dos disparos a su amigo mientras andaban en bicicleta

Pero el horror no terminó ahí. A pocas cuadras, otro crimen volvió a sacudir Hurlingham. Esta vez, el motivo fue una disputa familiar. El lunes por la noche, en una casa de la calle José de Malarredo al 600, una discusión terminó en balacera. El atacante, identificado como C.F.A., de 31 años, abrió fuego contra dos hombres: F.E.D., de 30, y Víctor Marcos Larroude, de 29. Las balas impactaron en la pierna del primero y en la nuca y el hombro del segundo.

Larroude fue trasladado de urgencia a la UPA más cercana y luego derivado al hospital de General Rodríguez, donde murió horas después. La policía científica halló tres vainas servidas calibre 9 milímetros. El presunto homicida -que ya tenía antecedentes por portación ilegal de armas y uso de documentos falsos- está prófugo, y la Justicia ya recaratuló la causa como "homicidio". Según confirmaron fuentes judiciales, Larroude y C.F.A. eran concuñados, casados con dos hermanas.

Mató a su concuñado tras una discusión familiar

La pelea que los separó derivó en un crimen absurdo. La familia de la víctima pidió ayuda en redes sociales para localizar al asesino. "Esta persona le arrebató la vida a mi hermano, un pibe laburador que no tenía problemas con nadie. Dejó a una criatura sin su papá y una familia destrozada", escribió Marianela, hermana de Larroude, y agregó: "Vas a pagar por el sufrimiento de mi familia". Su cuñado Roberto también publicó un mensaje desesperado: "Necesitamos que si lo ven llamen a la policía. Que esta lacra no siga destruyendo familias como hizo con la nuestra". En menos de dos días, dos crímenes distintos dejaron a Hurlingham paralizado por el miedo y la impotencia. Un joven que mató a su amigo por una discusión mínima. Un familiar que decidió resolver con balas lo que las palabras no pudieron contener.