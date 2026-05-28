"El desafío ya no es escribir bien, sino demostrar que sos humano": la advertencia tras el escándalo literario que sacude a Granta

La polémica explotó en el mundo literario internacional después de que lectores, escritores y especialistas pusieran bajo sospecha uno de los cuentos premiados por la Fundación Commonwealth y publicados por la histórica revista británica Granta. El relato "The Serpent in the Groove", del escritor trinitense Jamir Nazir, fue acusado en redes sociales de haber sido escrito con inteligencia artificial debido a ciertas metáforas extrañas, estructuras repetitivas y un tono considerado "artificial".

Polémica por el cuento sospechado de haber sido generado con inteligencia artificial

El debate escaló rápidamente. Incluso el reconocido escritor Marlon James ironizó sobre una de las frases del cuento: "La chica sonrió como un amanecer sobre un lavabo". Mientras algunos usuarios aseguraban que detectores automáticos como Pangram marcaban el texto como "100% IA", otros especialistas advertían sobre el enorme margen de error de estas herramientas. En ese contexto, el especialista en inteligencia artificial Elisandro Santos analizó el fenómeno y dejó una definición contundente: "Creo que ya estamos entrando en esa etapa donde ya no será posible distinguir si un texto literario fue escrito por una persona o por una inteligencia artificial"

Y añadió en diálogo con BigBang : "El verdadero problema no es solamente que la IA escriba mejor, sino que demostrar humanidad empieza a ser más difícil que producir contenido". Para Santos, la revolución de la IA generativa ya modificó algo central en la historia cultural. "Antes el desafío era escribir bien; ahora el desafío empieza a ser demostrar que sos humano", sostuvo. El experto explicó que el crecimiento de modelos capaces de producir enormes volúmenes de texto a bajo costo generó una transformación profunda que ya impacta no solo en la literatura, sino también en el periodismo, los papers científicos, las reseñas e incluso los mensajes personales.

Incluso, advirtió que "la IA generativa rompió algo histórico: durante siglos producir texto requería tiempo humano"." Hoy producir millones de palabras cuesta centavos. Y eso genera una crisis de autenticidad cultural", afirmó. Uno de los puntos más delicados del debate pasa por la imposibilidad actual de demostrar con certeza si un texto fue o no creado por inteligencia artificial. Según Santos, ahí aparece un escenario completamente nuevo para la cultura y la producción artística. "La realidad es que hoy no existe una forma 100% exacta de determinar si un texto fue generado por inteligencia artificial o por un humano", explicó.

Polémica por el cuento sospechado de haber sido generado con inteligencia artificial

Y agregó: "Hay herramientas que estiman probabilidades, pero no certezas". El especialista incluso señaló que muchos detectores automáticos arrojan resultados absurdos cuando analizan textos clásicos o libros escritos décadas antes de la aparición de la IA. "Si uno toma textos clásicos y los pasa por detectores, muchas veces arrojan falsos positivos", remarcó. La discusión se volvió todavía más compleja porque algunos de los supuestos "indicios" de IA -como estructuras repetitivas o metáforas extrañas- también forman parte natural de muchísimas obras humanas. "Muchas veces se intenta detectar IA buscando patrones 'raros'", detalló.

Pese a eso, aclaró que "la literatura humana también está llena de irregularidades, repeticiones, incoherencias y estilos poco convencionales". Por eso advirtió sobre el riesgo de convertir ciertas decisiones estéticas en una prueba de fraude: "Podríamos terminar castigando justamente aquello que hace única a la escritura humana". El experto también alertó sobre una transformación cultural que ya empieza a verse entre escritores, estudiantes y creadores de contenido: el intento deliberado de escribir "peor" para evitar sospechas. "Si una persona escribe de forma muy estructurada, limpia o técnica, puede ser señalada injustamente", sostuvo.

Sospechan que premiaron textos escritos con IA

Y lanzó: "Estamos entrenando máquinas para parecer humanas, y humanos para escribir como máquinas". Para Santos, parte del fenómeno tiene además una carga emocional muy fuerte. "Muchas veces no estamos juzgando solamente la obra, sino nuestra percepción sobre el origen de la obra", explicó.

Como ejemplo, recordó un caso viral reciente en el que miles de usuarios criticaron una imagen por "parecer hecha por IA", hasta que luego se descubrió que en realidad era una pintura auténtica de Claude Monet. "Ahí uno entiende algo importante: muchas veces el problema no es tanto la calidad de la obra, sino la reacción emocional que genera saber -o creer- que fue hecha con IA", reflexionó.

El especialista también consideró que existe una especie de "caza de brujas" moderna alrededor de la inteligencia artificial, impulsada por el miedo a perder autenticidad en la producción cultural. "Creo que sí hay algo de eso", afirmó. "La sociedad todavía demoniza bastante la inteligencia artificial. Entonces muchas personas esconden su uso por miedo al rechazo", continúo.

Polémica por el cuento sospechado de haber sido generado con inteligencia artificial

Lejos de plantear un escenario apocalíptico, Santos sostuvo que la IA no necesariamente destruirá la creatividad humana, aunque sí modificará profundamente el valor cultural de la escritura. "Creo que es una transformación inevitable", señaló y sumó: "La IA va a potenciar muchísimo a los creadores humanos, pero también existe el riesgo de una inflación cultural". Y explicó la comparación que más preocupa a muchos especialistas: "Así como imprimir dinero puede devaluar una moneda, generar millones de textos sintéticos puede devaluar la atención humana". En ese contexto, anticipó que probablemente en el futuro existan categorías diferenciadas entre obras completamente humanas, obras asistidas y contenidos generados principalmente por IA. Y concluyó: "El valor ya no será simplemente producir texto. El verdadero valor va a ser producir criterio, visión, autenticidad y confianza".