El cura Paco Oliveira contó detalles escabrosos del choque en el que podría haber perdido la vida: "Gracias a Dios"

Un hecho conmovió a la comunidad católica al escuchar las palabras del padre Francisco "Paco" Olveira, cura en Opción por los Pobres que habló en desde el hospital de General Pirán horas después de haber sufrido un accidente de tránsito en el que podría haber perdido la vida.

Olveira, que viene de haber sufrido una amenaza de "masacre" en una charla que se suspendió en la universidad de Tres de Febrero, contó cómo fue el traumático momento que vivió a bordo de un micro de doble piso que volcó en la vera de la ruta dos entre la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata. Este colectivo se dirigía a una acto del gobernador Axel Kicillof.

Accidente en la Ruta 2

Durante una entrevista con el programa de Georgina Barbarossa, contó que todo iba "perfectamente" y que incluso los choferes manejaban a velocidad "normal". En esa línea, el padre Paco contó: "Nadie sintió en ningún momento ninguna cosa rara hasta el momento del accidente".

Sin embargo, de un momento a otro todo se tornó traumático cuando el colectivo tomó una curva: " Se salió de la ruta y volcó sobre una zanja que, gracias a Dios, estaba sin agua ". Con bastante responsabilidad, el cura expresó que no se pueden precisar las causas de lo ocurrido pero sí descartó un mal pasar por las condiciones climáticas del momento: "No estaba lloviendo, no había hielo, no se vino un auto de enfrente".

Francisco "Paco" Olveira

Oliveira destacó la atención del servicio público de salud y de prevención en las rutas: "En dos minutos estaban las ambulancias, estaban los bomberos... Un operativo que uno tiene que agradecer cuando tanto se habla mal de lo público. Lo público estuvo en dos minutos socorriéndonos".

En la misma línea, explicó que la situación fue límite porque "el ochenta por ciento salimos por nuestra cuenta o ayudados por otros, algunos más golpeados" y contó que varios de los pasajeros "tiene heridas de distinta gravedad".

Así quedó el micro que volcó en la Ruta 2 en la que iba también el cura Francisco "Paco" Olveira

Además, contó lo más dramático, que tiene que ver con la muerte de dos personas que viajaban a bordo: "Creo que más bien fueron las personas que estaban abajo, que habrán salido volando y el colectivo les aplastó. Es muy feo hablar de esto. Soy enfermero y le tomé el pulso a una mano que estaba debajo del colectivo, que esa mano estaba sin vida ".

Lamentablemente, el colectivo no llegó nunca al evento que organizaba el Organismo Provincial de Integración Sociourbana; sobre esto, el cura reflexionó con tristeza: "Íbamos a un encuentro que se estuvo preparando con mucho cariño y con mucho esfuerzo, para tratar todas estas problemáticas", dijo y mencionó que en el hospital Pirán están alrededor de 10 personas que sufrieron heridas leves.

Consternado y sumido en la angustia, el padre Francisco "Paco" Olveira explicó: "Dejemos que la justicia haga lo que tenga que hacer y hoy preocupémonos por las personas que están fallecidas y las personas que están graves".