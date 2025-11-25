Tragedia en la Ruta 2: un micro volcó rumbo a Mar del Plata dejando un saldo de dos muertos y heridos graves

El amanecer del martes se quebró en un instante sobre la Ruta Provincial 2. A la altura de General Pirán, en el kilómetro 325, un viaje que debía ser una escapada turística hacia Mar del Plata se convirtió en una escena de devastación. Un micro con 56 pasajeros volcó por motivos que todavía se desconocen y dejó un saldo inmediato de dos muertos y varios heridos de gravedad. Los cuerpos de las víctimas fatales quedaron tendidos en el lugar.

Una de ellas es una mujer, mientras que la identidad del otro pasajero fallecido aún no fue confirmada. El impacto fue tan violento que los equipos de rescate hablaron de un escenario "desgarrador", con personas atrapadas, pertenencias esparcidas en la banquina y gritos que se mezclaban con el sonido de sirenas, motores y radios policiales. El parte oficial indicó que quince pasajeros fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal y dos al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende" (HIGA).

Por otro lado, otros lesionados fueron derivados al centro médico de Pirán. A pie de ruta trabajaron bomberos de General Pirán y Coronel Vidal, ambulancias, efectivos de la Policía Bonaerense y personal de AUBASA, que asistieron en el operativo de emergencia. El periodista Jota Leonetti detalló que la unidad no pertenecía a una empresa regular de larga distancia sino a un servicio de turismo, lo que añadirá nuevos elementos a la investigación.

El navegador no soporta este contenido.

El conductor, identificado como H.O.G., fue sometido al test de alcoholemia por personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que también se hizo presente en el lugar para asistir en el procedimiento. Con el micro completamente volcado sobre el cantero central, las escenas posteriores al choque expusieron más interrogantes que respuestas. Según el registro oficial del gobierno bonaerense, la unidad arrastraba una multa impaga de 256.650 pesos por una infracción cometida el 8 de mayo y vencida el 15 de julio. Los pasajeros -vecinos de Moreno, Morón y Ciudadela- habían partido hacia la costa atlántica en un viaje que prometía ser un respiro y terminó en tragedia.

El navegador no soporta este contenido.

AUBASA confirmó que dos heridos permanecen en estado crítico. "Hay varios lesionados de diversa gravedad", señalaron voceros desde el lugar, donde el movimiento de camillas, la asistencia primaria y la desesperación de los sobrevivientes transformaron la ruta en un improvisado campo de emergencia. El fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Germán Vera Tapia, quedó a cargo de la investigación. Mientras se realiza el peritaje y se analiza el estado de la unidad y del conductor, familiares y vecinos aguardarán noticias bajo el peso insoportable de la incertidumbre.