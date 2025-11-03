Muerte del estudiante en la Facultad de Medicina de la UBA: apuntan contra el trato de los docentes

Un estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) murió el último viernes por la tarde tras caer desde el segundo piso del edificio ubicado sobre la calle Uriburu al 900, en el barrio porteño de Recoleta. La víctima, un joven de 27 años que cursaba la carrera de Nutrición, fue hallada en el pulmón de la escalera del subsuelo con heridas visibles en el rostro y otras lesiones graves.

Investigan la muerte de un estudiante en los pasillos de la Facultad de Medicina de la UBA

El hecho se produjo alrededor de las 18. En ese momento, personas que circulaban por el edificio dieron aviso al servicio de emergencias al encontrar al joven tendido en el lugar, sin que se supiera en primera instancia qué había ocurrido. Minutos después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y trasladó al estudiante al Hospital Fernández, donde se constató su fallecimiento poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del fiscal Patricio Lugones, que intervino desde los primeros momentos. El caso fue caratulado como "averiguación de muerte dudosa" , y los investigadores aguardan el análisis de las cámaras de seguridad instaladas dentro del edificio para intentar reconstruir cómo sucedieron los hechos. Por ahora, se confirmó que el joven cayó desde el segundo piso, pero aún no están claras las circunstancias.

La Facultad de Medicina de la UBA, mediante un comunicado difundido por la Subsecretaría de Prensa, expresó su pesar por la muerte del estudiante y transmitió sus condolencias a los allegados: "Comunicamos con profunda tristeza que, en el día de ayer, se produjo el fallecimiento de un alumno de nuestra Facultad, perteneciente a la carrera de Nutrición", indicaron.

Comunicado firmado por las autoridades de la Facultad de Medicina tras la muerte de un estudiante

El texto lleva las firmas del decano Ignacio Brusco y la vicedecana Claudia Negri, quienes remarcaron que se decretó duelo institucional y que se ofrecerá acompañamiento psicológico a quienes lo necesiten. En el mismo mensaje, las autoridades académicas señalaron: "Continuaremos fortaleciendo nuestras acciones de acompañamiento en lo concerniente a la salud mental", y solicitaron a los medios de comunicación tratar el hecho "con suma sensibilidad y respeto por la familia y sus amigos".

Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece consternada. La noticia se expandió rápidamente en los pasillos de la facultad, que este viernes tenía actividad habitual. Si bien el estudiante no fue identificado públicamente, su muerte generó un fuerte impacto entre compañeros, docentes y trabajadores del edificio.

En redes sociales comenzaron a circular distintas versiones sobre las causas del hecho, e incluso se mencionaron posibles situaciones de presión académica y maltrato dentro del ámbito universitario. En ese contexto, distintos usuarios reclamaron una investigación profunda no solo en la Facultad de Medicina, sino en todas las instituciones educativas públicas.

Muchos profes de la UBA son una bosta, no solo los de medicina, cuando iba a FADU había cada forro. Te ningunean, te humillan, una vuelta estaba con mil problemas personales y tuve proyectual donde teníamos que hacer una maqueta, no le gustó al profesor Y ME LA TIRÓ A LA BASURA — ▪︎ . ♡ *× 不浄な人形 ×* . ♡• (@conurbanaaa) November 3, 2025

que horror lo del estudiante de medicina de la uba. no podemos seguir soportando maltratos de profesores y pensar que el estrés extremo es algo normal en una carrera universitaria. — 🍃🦋 (@cristalizadaaaa) November 3, 2025

Hay seguro miles de raíces etiologicas del suceso. NOS CONVOCA UNA: y es la salud mental en las universidades. Cualquiera que piso la UBA; y cualquier facultad de medicina. Fue victima de un sistema altamente meritocrata. (2) — Pium pium pium (@natat77) November 3, 2025

Yo me recibí en la uba de medicina. Te llevan al extremo no es para mentes débiles realmente — coffee (@if_venezia) November 3, 2025

Este trágico episodio, en Facultad de Medicina vuelve a poner en evidencia el difícil momento que atraviesa gran parte de la sociedad, especialmente los jóvenes, en torno a la salud mental. La presión constante, la exigencia académica y la falta de espacios de contención emocional profundizan una crisis silenciosa que se refleja en una creciente intolerancia a la frustración y en la sensación de vacío que muchos experimentan. Es necesario que las instituciones, las familias y la comunidad m vuelvan la mirada hacia el bienestar emocional, antes de que la soledad siga cobrando vidas.