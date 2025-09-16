El insólito caso del "defecador serial": un hombre hace sus necesidades en las puertas de las casas

El último lunes volvió a atacar el "defecador serial" en el barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, cuando hizo sus necesidades en la puerta de la casa de un vecino. Desde hace meses ataca las casas de la misma cuadra y los vecinos reclamaron mayor presencia policial para frenar la situación.

La regularidad con la que actúa este hombre llama mucho la atención, ya que una vez por mes lo hace casi sin excepciones. Según demuestran los hechos, elige siempre un hogar distinto para defecar en su puerta. Esta última vez fue registrado por las cámaras, que pudieron ver la forma en la que procede.

En el video, registrado en plena hora de la siesta cordobesa, se ve al acusado que lleva una gorra y tras pasar por un umbral, vuelve unos pasos hacia una propiedad, se baja los pantalones y hace sus necesidades a plena luz del día, para luego pararse como si nada y seguir adelante sin llamar la atención.

"Siempre hace lo mismo. Estamos cansados los vecinos", relató ante ElDoce un vecino llamado Mario, quien aseguró que el agresor sería de Bajo Pueyrredón, un barrio lindero al suyo y que se caracteriza por la proliferación de problemas de inseguridad y zonas liberadas del narcotráfico. "También defeca en los jardines de otras casas. Siempre se concentra en hacer lo suyo en propiedades que se retiran de la vereda, pasando la línea municipal", explicó.

El "defecador serial" de barrio Pueyrredón en Córdoba siempre actúa en la misma zona.

Lo cierto es que la desesperación de los vecinos ante la insistencia del escatológico modus operandi los llevó a pedir ayuda por una cuestión de desesperación: desconocen cómo proceder para que esto se termine, sin apelar a mayor presencia policial. Es un hecho que las cámaras de seguridad no lo amedrentan, de acuerdo a la mirada que le lanzó a la última antes de defecar.

Lo cierto es que hasta el momento no pudieron identificar el atacante, más allá de las últimas y esclarecedoras imágenes que se registraron de él. El pedido de más efectivos policiales en la cuadra que el agresor tomó de punto, es la única forma que hasta el momento comprobaron como efectiva para que la situación cese.