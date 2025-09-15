Una pelea a la salida de un boliche en Córdoba casi termina en tragedia: "Le metieron una patada en la cabeza y no respondía"

La paliza que le dieron a un joven a la salida del boliche Sentilooo de Córdoba el último fin de semana dejó imágenes muy cruentas que recordaron al asesinato de Fernando Báez Sosa en enero de 2018 en Villa Gesell. A la actual víctima le patearon la cabeza en reiteradas oportunidades cuando estaba inconsciente y la Policía llegó mucho tiempo después a separar con gas pimienta.

El local bailable se encuentra ubicado en Rondeau al 270, Ituzaingó, en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial. Allí cerca de las cuatro de la mañana dos grupos que se habían enfrentado dentro del lugar, llevaron la trifulca afuera y comenzaron una batahola imparable que quedó registrada por celulares que filmaron y cámaras de seguridad del lugar.

Una de las principales tomas de la agresión la hizo un testigo desde un edificio lindero con su dispositivo móvil. En este registro se ve cómo los vehículos que quieren avanzar por la calle Rondeau no pueden hacerlo y deben desistir de mantener la circulación, producto de las corridas masivas y los ataques constantes entre estas dos bandas.

También se ve cómo la víctima, vestida con remera blanca y pantalón de jean, cayó al piso tras un fuerte golpe en su cabeza. Una vez sobre el asfalto callejero en el cual quedó tirado, dos jóvenes del otro bando lo patearon en la cabeza en cuatro oportunidades, y con la suficiente saña como para hacer daños permanentes. "Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía", detalló uno de los testigos a la señal local ElDoce.tv.

Fernando Báez Sosa.

Los amigos de la víctima en ese momento tomaron cartas en el asunto para proteger a su desvanecido amigo, quien no tenía ningún grado de consciencia sobre lo que estaba ocurriendo. Así fue que dos jóvenes lo arrastraron desde sus brazos para dejarlo sobre la vereda, mientras un tercero frenaba el tránsito y evitaba un mal peor.

Los llamados a la Policía llegaron más de una hora después, cerca de las 5:15, de acuerdo a las investigaciones que hizo Infobae en el comando del 911. Cuando arribaron al lugar la banda volvió a agarrarse a golpes de puño de acuerdo a testimonios de testigos. Los efectivos, para evitar que vuelva a generarse la trifulca, utilizaron gas pimienta contra los jóvenes que todavía querían pelear. Según su reporte, no se registraron heridos de gravedad. "La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear. Después se fueron. Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente", agregaron testigos a ElDoce.tv.