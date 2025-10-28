El llanto de "La Toretto" frente al tribunal: se reanudó la audiencia clave por la muerte de Walter Armand

La sala del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata volvió a llenarse de tensión, lágrimas y reclamos. Este martes 28 de octubre, poco después de las 9.30, se reanudó la audiencia clave contra Felicitas Alvite -conocida en redes como "La Toretto", en referencia al personaje de Vin Diesel en la saga de Rápidos y furiosos-, la joven acusada de atropellar y matar al motociclista y músico Walter Armand la madrugada del 12 de abril de 2024. Alvite llegó temprano a los tribunales y pidió ingresar por una puerta lateral para evitar las cámaras. "Que no me saquen fotos", le dijo a su defensa antes de entrar. Segundos antes del inicio, cometió un desliz que no pasó desapercibido: quiso ir al baño de los jueces sin pedir permiso y debió ser retirada por el personal de seguridad. Dentro de la sala, la tensión se respiraba en cada rincón.

La Toretto fue imputada por "homicidio simple con dolo eventual".

Valentina Velázquez, su amiga y también acusada por correr picadas aquella noche, entró llorando a una sala repleta de conocidos y curiosos. Ambas jóvenes, de apenas 22 años, enfrentan la etapa final antes del juicio oral, un proceso que podría marcar sus vidas para siempre. Durante esta segunda jornada, el tribunal busca depurar la extensa lista de testigos -más de 130 personas- y resolver los planteos pendientes de la defensa, que insiste en denunciar "irregularidades" en la investigación y en pedir la recusación del fiscal Fernando Padovan. "La defensa presentó 100 testigos de manera escrita y tanto la querella como la fiscalía 35", explicó el abogado Flavio Gliemmo.

La primera audiencia, realizada el 13 de octubre, ya había estado marcada por las lágrimas. Según reconstruyó el portal 0221, "La Toretto" había roto en llanto al repasar las imágenes del accidente que terminó con la vida del hombre de 36 años. En esa oportunidad se abrazó con su amiga Velázquez, en una escena que generó rechazo entre los familiares de la víctima. Walter Armand era músico, cantante de la banda "Pachanga", padre de un hijo y pareja de una mujer que hoy busca justicia. "Estamos con mucha esperanza de que se empiece a hacer justicia por el asesinato de mi hermano", le dijo al portal platense uno de sus familiares en la previa de la audiencia.

El expediente que instruye el fiscal Padovan detalla que la madrugada del 12 de abril, Alvite conducía a más de 90 kilómetros por hora y cruzó varios semáforos en rojo en el trayecto final antes de embestir a Armand en la intersección de las calles 13 y 532. Las cámaras del Centro de Monitoreo de La Plata registraron su recorrido a toda velocidad. La violencia del impacto fue tal que la víctima salió despedida más de 60 metros y murió horas después en el hospital San Roque de Gonnet. La acusada está imputada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé entre 8 y 25 años de prisión.

Se reanuda la audiencia clave contra la Toretto en La Plata

Sin embargo, desde mayo se encuentra bajo arresto domiciliario, medida que generó enorme indignación cuando, semanas después, volvió a publicar fotos y videos en su cuenta de Instagram. En uno de ellos, se mostraba posando frente al espejo, con top y joyas, mientras cumplía la detención. "No nos olvidemos nunca de esta cara, de Felicitas, asesina al volante. La justicia es lenta, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados", escribieron los familiares de Armand en redes sociales.

Este martes, como en cada audiencia, ellos volvieron a presentarse frente al tribunal con remeras que llevan impreso el rostro del músico. "Queremos que se haga justicia y que empiece el juicio de una vez. No queremos más audiencias que estiren el proceso", reclamó Sandra, la hermana del motociclista. Fuentes judiciales anticiparon que, si no surgen nuevos planteos, la jueza Silvia Hoerr podría cerrar hoy la etapa preliminar y fijar la fecha del juicio oral antes de fin de año o para comienzos de 2026.