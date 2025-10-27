Tragedia en la Alcaidía de Salta tras un motín: 16 internos resultaron gravemente heridos

La noche del pasado domingo se tiñó de tragedia en la Alcaidía Judicial de Salta, donde un incendio en el pabellón B1 dejó un saldo de 14 internos heridos, seis de ellos en estado crítico.

Según las primeras investigaciones, el fuego habría sido provocado por la quema intencional de colchones por un motín, lo que desató una emergencia que pone nuevamente en el centro del debate las condiciones de hacinamiento y seguridad en el sistema penitenciario provincial.

Pabellón B1 de la Alcaidía General

El fiscal penal Pablo Paz, encargado de la investigación, confirmó que el caso será derivado a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, al considerar que el siniestro puso en riesgo la vida de los internos. Mientras tanto, personal de Criminalística y Bomberos trabaja para esclarecer las causas del incendio, en un contexto donde familiares y organizaciones sociales denuncian históricamente la precariedad de las instalaciones carcelarias.

En total, 16 personas fueron trasladadas al hospital San Bernardo, donde 11 permanecen internadas . De ellas, siete están con asistencia respiratoria mecánica debido a intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras, mientras que otras cuatro están bajo observación por lesiones leves. El personal médico aseguró que todos los pacientes están bajo estricta custodia del Servicio Penitenciario Provincial, siguiendo los protocolos de seguridad.

El incidente también ponen en evidencia las falencias del sistema penitenciario salteño. Ante el siniestro, las autoridades comenzaron el traslado preventivo de internos hacia la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Salta. Sin embargo, este movimiento no resuelve el problema de fondo: la sobrepoblación y las condiciones insalubres que afectan a los detenidos.

El Servicio Penitenciario inició una investigación interna para determinar responsabilidades y evaluar las medidas de seguridad existentes. El gobierno provincial, hasta ahora, no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente ni sobre las medidas estructurales necesarias para evitar tragedias similares en el futuro.