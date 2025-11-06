Elías Piccirillo: de la cárcel al arresto domiciliario sin escalas en un caso lleno de sombras

En un giro inesperado dentro de una de las investigaciones más polémicas del último año, la Justicia otorgó prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, el exmarido de la modelo Jesica Cirio. Piccirillo, acusado de haber plantado drogas y un arma de fuego en el vehículo del empresario Francisco Hauque, cumplirá su detención en su domicilio bajo estricta vigilancia electrónica.

La decisión fue tomada por los jueces Roberto Boico y Martín Irúrzun, quienes fundamentaron la medida en el "avanzado estado de la investigación" y consideraron que el riesgo de entorpecimiento del proceso judicial disminuyó significativamente. Según el fallo, "los riesgos subsistentes pueden ser neutralizados a través del arresto domiciliario con vigilancia electrónica".

Jésica Cirio y Elías Piccirillo

El pedido, presentado por el abogado defensor Gastón Francone, representa un nuevo capítulo en esta compleja causa: ya en agosto, Piccirillo había conseguido un revés a favor cuando la Cámara Federal autorizó una serie de medidas probatorias que habían sido rechazadas inicialmente por la fiscalía. Los magistrados entendieron en aquel momento que la negativa vulneraba el derecho de defensa del acusado.

La investigación contra Piccirillo se remonta a enero pasado, cuando Hauque fue detenido en la Avenida Alvear junto a su esposa en un operativo que luego sería calificado por la justicia como "irregular" donde se encontraron drogas y un arma en su vehículo. Sin embargo, Hauque denunció que todo había sido perfectamente planificado y plantado por Piccirillo en complicidad con efectivos policiales, como represalia por una deuda millonaria.

Elías Piccirillo corrió en calzoncillos

Así las cosas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló el procedimiento al detectar irregularidades y comenzó a investigar a Piccirillo y al grupo de policías implicados. En marzo, el exmarido de Cirio fue detenido en su casa en Nordelta y procesado por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

Por la misma causa también están investigados un comisario de la Policía de la Ciudad, un expolicía federal y otros seis agentes de la División Robos y Hurtos, procesados por privación ilegal de la libertad, incumplimiento de deberes y abuso funcional.

Jueza María Eugenia Capuchetti

Un arrepentido dentro del caso reveló detalles escalofriantes sobre cómo se orquestó el falso operativo. Según su declaración, el comisario Iván Carlos Helguero fue quien lideró la maniobra, asegurando que ya tenían información previa sobre los elementos ilegales que serían encontrados en el auto de Hauque: " Nos precisaron que íbamos a encontrar dos paquetes con estupefacientes y un arma ", confesó el testigo.

Matías Piccirillo ahora esperará el avance del juicio desde su hogar y las preguntas sobre hasta dónde llega la red de complicidades dentro de las fuerzas policiales siguen sin respuesta dejando completamente expuestas las fisuras en el sistema judicial argentino.