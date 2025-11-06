Big Bang! News
Miedo y un botón antipánico

"Me pegó una piña en la cara": un jubilado golpeó brutalmente a una chica que estacionó frente a su casa

Agustina, de 23 años, fue atacada a golpes por su vecino de 70 tras reclamarle que le había dañado el auto.

06 Noviembre de 2025 10:29
Un jubilado golpeó brutalmente a una chica que estacionó frente a su casa
Una tarde tranquila en Villa del Parque se transformó en una escena de horror cuando una discusión vecinal por un auto mal estacionado terminó en una salvaje agresión. El martes, sobre la calle Terrada al 2600, un jubilado de 70 años atacó a su vecina Agustina, de 23, tras una breve discusión. El episodio fue registrado en video por la propia víctima y se viralizó rápidamente, mostrando la brutalidad del ataque. "Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar", contó Agustina en diálogo con A24. La reacción del hombre fue inmediata y violenta: "Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera".

En el video, que ya circula en redes, se escucha a la joven gritar "¡Me pegó en la boca!" mientras el agresor la insulta con violencia: "Es una p... de m...". La secuencia, que combina imágenes de celular y cámaras de seguridad, muestra al hombre fuera de sí. Fue un joven que pasaba por la calle quien intervino para detenerlo. "No lo conozco, apareció de la nada. Creo que lo mandó Dios, porque no sé qué habría pasado si no se metía", dijo Agustina. El conflicto había empezado minutos antes, cuando la joven estacionó frente al garaje del hombre. Según contó en TN, él le pegó primero "con una bolsa de basura y después una patada al auto". 

En ese sentido, relató: "Yo iba a estar diez minutos. Llegaba de trabajar y me iba a entrenar. Empecé a escuchar los golpes y bajé. Cuando le dije que iba a llamar a la policía, me metió una piña". Pero el horror no terminó ahí. En un segundo video, la víctima lo increpa desde la vereda: "Te voy a escrachar por todos lados, mostrá la cara, viejo". El jubilado sale entonces de su casa empujando a su esposa y grita: "Andá a la p... que te parió, me tenés podrido". Otra vez, un transeúnte intervino para evitar un nuevo ataque. La esposa del agresor presenció todo y, según la denuncia, le pidió a Agustina que "no llamara a la Policía" y la tildó de "loca". 

Cuando finalmente intervino la Comisaría Vecinal 11B, el hombre fue demorado, pero recuperó la libertad pocas horas después. "Tengo miedo de salir al pasillo o al patio", confesó la joven, que vive pared de por medio con su agresor. El SAME la atendió por videollamada y la Justicia le otorgó un botón antipánico. Mientras tanto, el acusado fue trasladado al Hospital Álvarez bajo custodia policial, ya que declaró tener "seis stents", y espera una audiencia judicial. La causa fue caratulada como "lesiones y amenazas".

Agustina Ataque Auto Jubilado Vecino

