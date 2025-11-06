"Mi papá me va a matar": denunció haber sido atacada por un jubilado, pero se viralizaron sus videos manejando a 160 km/h

En las últimas horas, se viralizó un video en el que una joven identificada como Agustina denuncia haber sido golpeada por su vecino durante una discusión por un auto mal estacionado. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Villa del Parque, pero rápidamente generó repercusión en todo el país. El episodio tuvo lugar sobre la calle Terrada al 2600. El agresor, un hombre de 70 años, fue demorado por efectivos de la Comisaría Vecinal 11B, aunque recuperó la libertad pocas horas después.

Un jubilado golpeó brutalmente a una chica que estacionó frente a su casa

Según el relato de Agustina, todo comenzó cuando estacionó su vehículo frente al garaje del vecino. "Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar", contó en diálogo con A24. Sin embargo, la situación se desbordó: "Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera", relató.

Si bien el video de la agresión se difundió con rapidez, también comenzaron a circular otros clips que muestran a la joven incumpliendo normas de tránsito. El periodista Mauro Szeta compartió en su cuenta oficial de X registros donde Agustina aparece manejando a gran velocidad bajo la lluvia o conduciendo con una sola mano. "No te preocupes cuando maneje con una mano. Preocúpate cuando maneje con dos", dice uno de los videos en los que la joven se graba mostrando su rostro y su vestimenta mientras conduce. "Agustina, la denunciante, se grabó manejando a 160 kilómetros por hora en la autopista y con una mano", agregó el periodista al publicar el material.

🚨 "NO TE PREOCUPES CUANDO MANEJE CON UNA MANO"

- Agustina, la denunciante, se grabó manejando a 160 kilómetros por hora en las autopistas y manejando con una mano pic.twitter.com/1lrwgxGVrP — Vía Szeta (@mauroszeta) November 6, 2025

Las imágenes generaron una fuerte controversia. Algunos usuarios cuestionaron la difusión de los videos por considerar que desvían la atención del hecho de violencia, mientras que otros apuntaron directamente contra la joven y pidieron que se le retire la licencia de conducir. "160 km/h con lluvia y filmando videos. Hay que sacarle el registro ya", escribió un usuario. "Estas son las que después matan inocentes. Sáquenle el carnet", comentó otro.

En paralelo, un usuario aseguró haber consultado el registro de infracciones y encontró que Agustina tiene multas por mal estacionamiento. "Adivinen si no tiene una multa por estacionar mal", escribió junto con una captura que muestra la patente del vehículo involucrado en el incidente.

Luego de publicar los posteos, Szeta la entrevistó en Lape Club: "Te describen como 'La Toretto de Villa del Parque' porque te gusta la velocidad, los autos y tenés infracciones por mal estacionamiento y por pasar los peajes sin pagar", le remarcó lo que se dice de ella y rápidamente lo negó: "Yo no estacionó mal el auto nunca".

En vivo, el equipo la apretó con su contenido en redes sociales y cuando estaban a punto de compartirlo al aire rogó que no lo hagan: "Mi papá me va a matar", dijo y cuando le consultaron porque si es público: "Le oculto las historias", dijo en referencia a Instagram. Así mismo, negó andar sin casco o estacionar mal, aunque confirmó que es amante de los autos y la velocidad.