"Ella está mintiendo": la oscura trama detrás de la mujer que fingió su embarazo y desapareció

Yésica Natalia Cuevas, la mujer que había fingido su embarazo y había sido vista por última vez el 29 de enero luego de que le dijera a su mamá que iba a pasar por la farmacia antes de que su pareja la pasara a buscar para llevarla al hospital para que se le practicara la cesárea que tenía programada por su supuesto embarazo de trillizos, apareció once días después en una vivienda de la calle 110 A, entre 11 y 12 de Berazategui, "en buen estado de salud".

Yésica Cuevas estuvo once días desaparecida.

La casa donde fue encontrada la mujer le pertenece al papá de una de sus hijas y finalmente las autoridades confirmaron lo que ya era un secreto a voces: "Yésica no está embarazada", aclararon, aunque se ignoran los motivos por los cuales la mujer decía que estaba a punto de parir. "Estoy mal. En mi ausencia se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Estaba embarazada, tuve una relación tóxica. Lo de la cesárea fue un invento de él, siempre fui a lugares privados", contó la mujer.

En diálogo con A24, Cuevas contó que la violencia física que le propinó su pareja, Javier Balmaceda, provocaron que ella "perdiese a los trillizos". "Producto de sus golpes, el 10 de diciembre yo perdí a mis bebés. Tuve el parto en mi casa, en el baño. Los tuve, él me llevó a la cama, yo estaba desesperada, gritando, porque había dado a luz a mis bebés de 34 semanas y media", dijo y aclaró: "Me empezó a insultar. Siempre fue una persona muy posesiva y celosa Yo no tenía vida en esa casa".

De acuerdo con la mujer, "no podía salir ni maquillarse". "El me pega en la panza. Yo ya lo había denunciado el 20 de octubre. Ese día me pegó, me escapé a la casa de mi mamá con mi hija y llamamos al 911. Vivía amenazada. Me decía que si yo me iba, me iba a encontrar y a matar. Ese 10 de diciembre me dio aguas y pastillas para dormirme. Cuando me desperté, le pregunté qué había pasado con mis bebés y me dijo que estaban muertos y que ya se había encargado de todo", relató entre lágrimas.

Siempre según las palabras de Yésica, Balmaceda la amenazó: "Me dijo que no dijera nada porque sino iba a matar a mis hijas. Desde ahí mi vida se convirtió en más de un infierno porque no podía olvidar a mis bebés y porque tenía que seguir fingiendo que estaba embarazada. Yo tuve a mis hijos, perdí mucha sangre y no sé qué pasó. No sé lo que hizo. Se lo pregunté muchas veces y él me decía que me olvide. Las pocas veces que salía, lo hacía con él. No me dejaba salir sola".

La palabra de Balmaceda

Un día después de la aberrante acusación de su pareja, Javier Balmaceda, rompió el silencio y en diálogo con Mañanísima destacó: "Lo del embarazo fue todo mentira". "No podía creer lo que estaba diciendo. La verdad que decir todas esas cosas feas, increíble.. Acá a ella siempre se la trató de la mejor manera, tanto yo como mis hermanas y mi sobrina. Siempre la trató de la mejor manera, siempre", dijo el hombre desde su casa junto a su abogado.

Consultado por el supuesto embarazo de "trillizos", Balmaceda destacó que él la acompañó solo una vez a un control en un lugar que parecía "un garaje" y que no ingresó con ella a la sala. "Yo llegué y bueno, Yésica me dice que había que pagar la consulta, se la pagué y nos fuimos. Yo no podía estacionar el auto, ella se bajó y yo le digo, bueno, yo estaciono el auto y voy para ahí. Ponele que tardé 10 minutos, estuve y hasta que fui", reveló el hombre.

Sobre la denuncia que hizo su mujer públicamente por la pantalla de A24, Balmaceda señaló: "Es terrible. Ayer la escuché y no lo podía creer, no podía creer a la persona que estuve en mi casa. Estuvieron mis hijas con ella acá, ¿entendés? Ella está mintiendo. Para mí, lo del embarazo, bueno, por todo lo que se dijo, ¿no? Es todo mentira. Bueno, a ella se le terminaron los días, por eso yo creo que ella desaparece. Y nos mintió a todos acá, tanto a nosotros como yo creo que a la familia de ella también".

De acuerdo con el hombre, Cuevas le "buscaba pelea para que reaccionara" y remarcó que "la veía nerviosa". "Nunca dudé, tenía pancita y aparte ¿cómo voy a dudar de una cosa así? ¡Nadie dudaría de eso!", advirtió y consultado sobre el supuesto amante que tendría Yésica, el hombre aclaró que "no sabía nada". "No puedo creer que es la persona que tenía en mi casa, que estaba con mis hijas. Miente absolutamente", sentenció.