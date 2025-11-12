Emerenciano Sena lloró ante el jurado, negó su responsabilidad y se victimizó: "Me condenan porque construí el barrio"

El femicidio de Cecilia Strzyzowski perpetrado en junio de 2023 en Chaco está en la recta final para definir la condena y la pena que enfrentarán los acusados sintetizados en el mote de "El Clan Sena", definido así en relación dirigente piquetero Emerenciano Sena, padre de César Sena, novio de la víctima y uno de los principales acusados junto a su madre Marcela Acuña. En ese contexto declaró el líder social ante jurado que juzga el caso y aseguró que el castigo es por las obras que realizó, como el barrio que llevaba su nombre en Resistencia.

"Me acusan de algo que no cometí", soltó entre lágrimas Emerenciano. "Algunos me quieren condenar porque corté la calle, era el mecanismo para hacernos oír, si me quieren condenar por eso que lo hagan. No cometí ningún delito, hice mi rutina", añadió en su declaración ante el jurado compuesto por 10 mujeres y 6 hombres.

César Sena y Cecilia Strzyzowski, la joven que fue calcinada a más de 800 grados durante más de tres horas.

Fue en el marco de ese envalentonamiento en su victimización que dejó otra consideración más polémica, en el marco de que asesinaron y quemaron a más de 800 grados por horas a una mujer que tiene su última imagen con vida antes de ingresar al hogar familiar de los Sena. " Creo que me condenan porque construí el barrio, porque otro delito no cometí y ese es mi logro ", afirmó.

Emerenciano además señaló que "lo que sucedió es aberrante" y aseguró que él "no hizo nada". Pero no es lo que los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado remarcaron en su acusación, respaldada por el querellante Gustavo Briend que representa a Gloria Romero, mamá de la víctima, y el representante por la Subsecretaría de Género y Diversidad del Chaco, Juan Ignacio Díaz.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Lo último que confirmaron durante el proceso judicial fue que los restos de Strzyzowski "mostraban signos de calcinación, no de carbonización", de acuerdo a lo expuesto por la integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba Anahí Ginarte. Esto quiere decir que las temperaturas superiores a los 800 grados debieron hacer arder el cuerpo durante un lapso que va entre las tres y las siete horas.

La elaboración del retirado líder social busca politizar un fallo que no investiga ninguna cuestión de las obras que puedan haber encarado desde su espacio, sino el crimen contra Cecilia. El juicio comenzó el 28 de octubre y avanza a pasos agigantados en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia que preside la jueza técnica Dolly Fernández, por la gran cantidad de pruebas que hay en su contra.

Restos de los huesos calcinados de Cecilia Strzyzowski al ser hallados en "La Chanchería" de los Sena.

La acusación contra los Sena también nuclea a cuatro personas más: Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón, imputados por encubrimiento agravado por haber limpiado la casa y sacado los objetos personales de la víctima, y Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso, quienes cuidaban "la chanchería" donde quemaron elementos probatorios y ocultaron información al comienzo de la investigación.