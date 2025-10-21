En menos de 24 horas, un femicidio y un intento de femicidio en Santa Fe: ambos agresores tenían denuncias previas

Un brutal intento de femicidio conmocionó el lunes 21 de octubre a los vecinos de un edificio céntrico de la ciudad de Santa Fe, en calle Francia al 2700. Una mujer de 36 años fue salvajemente atacada por su expareja, un hombre de 38, quien violó dos medidas de restricción y un botón de pánico, lo que deja expuesto las fallas del sistema judicial para proteger a las víctimas y denunciantes de violencia de género.

El agresor irrumpió en el departamento de la mujer, ubicado en el segundo piso, y la golpeó con una manopla metálica. Los gritos desesperados de la mujer alertaron a los vecinos, quienes llamaron al 911.

El domicilio de la denunciante que fue golpeada con una manopla por su ex pareja

Al llegar, la policía encontró a la víctima con lesiones graves en el rostro y el brazo derecho, por lo que fue trasladada al hospital José María Cullen. Según el director del centro médico, la mujer ya fue dada de alta tras haber estado internada bajo observación debido a la gravedad del ataque.

El agresor, identificado como M.A.S., intentó autolesionarse en el cuello antes de ser reducido por los agentes policiales. Actualmente se encuentra internado en terapia intensiva bajo custodia policial.

La madre de la víctima expresó su indignación y dolor: "Estoy muy preocupada. Sé que él también está internado, pero espero que lo detengan definitivamente. Ya estuvo preso antes por violencia hacia mi hija, y aun así siguió acosándola ". La familia denuncia que el hombre no solo hostigaba a la mujer con constantes llamadas y mensajes, sino que también acosaba a sus hijos: "El otro día mi hija me mostró el teléfono y tenía 18 llamadas perdidas de él. Esto es un tormento para todos", contó la mamá de la víctima.

En la misma línea, la madre explicó: "Él consume, no sabe vivir. La madre lo mantiene, tiene buen sueldo y paga a los abogados" y, con dolor en su voz, reflexionó: "Que lo metan preso, ¿quieren que mi hija salga dentro de una bolsa de consorcio? No puede ser que esto pase".

Policía forense en el domicilio de la víctima

A pesar de contar con dos medidas de restricción y un botón de pánico, el sistema judicial falló en proteger a esta mujer. Su madre detalló que su hija intentaba rehacer su vida trabajando, estudiando abogacía y cuidando a sus hijos, pero vivía bajo una constante sensación de amenaza: "Mi hija se esfuerza por superarse y no puede vivir con miedo. Este hombre le arruinó la vida ".

Por su parte, el hijo de la denunciante, David expresó: "Más que miedo, tengo bronca e impotencia por tantos años en los que no se hizo nada". Cabe acalra que el adolescente no presenció el ataque porque estaba en la escuela.

El caso quedó en manos del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien deberá investigar cómo el agresor logró violar las medidas judiciales vigentes y acceder al departamento.

Femicidio en Santa Fe: una vida arrebatada por la violencia machista

A menos de 24 horas del brutal intento de femicidio, en la madrugada del 22 de octubre, el barrio Loyola Norte de Santa Fe despertó con un nuevo caso de violencia extrema que evidencia, una vez más, la urgencia de combatir las raíces estructurales de la violencia por razones de género.

Esta vez, la violencia machista se cobró la vida de Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años, fue brutalmente asesinada por su expareja en su propia casa, frente a sus dos hijos, quienes intentaron, sin éxito, salvarla.

El domicilio donde mataron a Rosa Gabriela Villagra de la Rosa

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30, cuando el agresor, un hombre de 40 años, irrumpió violentamente en la vivienda ubicada en Neuquén al 6.800. Armado con un cuchillo, atacó a Rosa Gabriela, mientras su hija de 25 años intentaba intervenir para detenerlo y resultó herida en el forcejeo. El desenlace fue trágico: Rosa murió en el lugar .

Los gritos desesperados alertaron a los vecinos, quienes llamaron al 911. Al llegar las autoridades, encontraron a los hijos de Rosa intentando reanimarla mediante maniobras de RCP. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. El agresor huyó del lugar y hasta el momento permanece prófugo, mientras se despliega un operativo policial para su captura.

El domicilio donde mataron a Rosa Gabriela Villagra de la Rosa

Luis, hermano de Rosa contó: "Mi sobrina se quiso defender y le cortó el dedo. Le pusieron seis puntos. Mi hermana, en el afán de proteger a su hija, trató de sacárselo de encima, pero este asesino la apuñaló. Le perforó los pulmones, el corazón... y la dejó tirada en un charco de sangre. Después huyó".