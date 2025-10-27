Escalofriante audio del conductor que chocó a un micro dejando un saldo de 9 muertos: "Estoy volviendo a 180"

Misiones amaneció envuelta en horror tras el brutal accidente que tuvo lugar en la madrugada del domingo, en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera. Un micro de larga distancia de la empresa Sol del Norte terminó cayendo al arroyo Yazá luego de impactar contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario. El saldo es devastador: nueve personas fallecidas y 21 heridas, algunas en estado crítico.

El escenario del siniestro es desolador y el escenario es difícil de imaginar: a esa hora, la espesa niebla que cubría la ruta parece haber sido cómplice de la tragedia porque según testigos, la visibilidad era prácticamente nula cuando el colectivo rompió el guardarraíl y se cayó al arroyo, llevándose consigo las vidas de chicos y chicas en su mayoría universitarios que jamás imaginaron que ese viaje sería el último.

Así quedó el colectivo que cayó al arroyo

Entre las víctimas fatales se encuentran seis hombres y tres mujeres, cuyos nombres ya fueron identificados:

Gabriela Paola García (26), de Oberá;

Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón;

Katia Bupvilofsky (24), de Oberá;

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus, de Oberá;

Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado;

Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar;

Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado;

Enzo León (19), de Eldorado;

Brian Hobos (19), de Wanda.

El impacto emocional es profundo, especialmente en la comunidad universitaria, ya que cuatro de los fallecidos eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Un audio que podría esclarecer la tragedia

La investigación del accidente tomó un giro escalofriante tras conocerse un audio que el conductor del Ford Focus, Rafael Ortiz, habría enviado momentos antes del choque: "Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo", dijo Ortiz en lo que ahora parecen ser las palabras que anteceden a una tragedia anunciada.

Las autoridades sospechan que Ortiz manejaba alcoholizado y todavía se esperan los resultados del examen de alcoholemia, mientras su celular será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC).

En cuanto a los heridos, el panorama es alarmante. Cuatro hombres permanecen internados en estado crítico en el Hospital Madariaga de Posadas y el Hospital Samic de Oberá:

Masculino de 31 años, con traumatismo raquimedular y lesiones en miembros, en terapia intensiva.

Masculino de 25 años, con politraumatismos y fractura severa de pelvis, intervenido quirúrgicamente y con apoyo de oxígeno.

Masculino de 46 años, con lesiones graves en tórax y pelvis, bajo monitoreo intensivo.

Masculino de 20 años, con traumatismo cerrado de abdomen, en unidad de emergencias.

Así quedó el auto del conductor

La provincia está sumida en el miedo y el dolor mientras los hospitales trabajan incansablemente para salvar a quienes aún luchan por sus vidas; cabe aclarar que hubo 21 erizos en total después de la combinación fatal de la espesa niebla, la imprudencia al volante que se conjugaron para escribir una historia que Misiones jamás olvidará.