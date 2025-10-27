"Lo siento, grupo": un policía asesinó a su ex pareja, también oficial, y luego se quitó la vida

Una brutal tragedia sacudió a la provincia de Misiones: una oficial de la Policía fue asesinada por su ex pareja -también integrante de la fuerza- en un episodio de extrema violencia que terminó con ambos muertos. La víctima, identificada como Daiana Raquel Da Rosa, fue atacada a balazos por el Oficial Ayudante Natanael Comes, quien tras el femicidio se disparó en la cabeza y murió minutos después en el hospital.

Natanael Comes y Daiana Raquel Da Rosa

El episodio ocurrió cerca de las 21:45, cuando los vecinos escucharon gritos desgarradores y pedidos desesperados de auxilio que provenían desde la casa de Da Rosa, en el barrio 80 Viviendas de la localidad de Comandante Andresito. Alarmados, llamaron de inmediato al Centro Integral de Operaciones (CIO 911). Una patrulla fue enviada al lugar, pero al llegar, los efectivos fueron recibidos a tiros por Comes, que se había atrincherado dentro de la casa.

Cuando finalmente lograron ingresar, el cuadro que encontraron fue devastador. Daiana Da Rosa yacía sin vida, con heridas de bala en el torso y el cuello, mientras que Comes se hallaba agonizando tras dispararse en la cabeza. Pese a ser trasladado de urgencia al hospital local, murió pocos minutos después debido a la gravedad de la herida. El efectivo, de acuerdo con las autoridades, transmitió en vivo el momento en el que se quitó la vida disparándose bajo la barbilla con su arma reglamentaria.

Según las fuentes del caso, en el video se lo ve a Comen sujetando su arma contra su barbilla y hablándole directamente a sus compañeros de la fuerza: "Los quiero mucho, gracias gente", se lo escucha decir mientras se dirigía hasta la cocina, donde se encontraba ya sin vida el cuerpo de Da Rosa. En ese momento, corre con sus pies las vainas que quedaron en el suelo, cerca del cuerpo de la víctima, y antes de dispararse, sentencia con un pedido de disculpas: "Lo siento, grupo, lo siento".

Las primeras investigaciones confirmaron que la víctima y el agresor habían mantenido una relación de pareja que había terminado meses atrás, aunque todavía conservaban contacto por cuestiones personales. No existían denuncias previas por violencia de género ni medidas de restricción vigentes, pero los peritos sospechan que el ataque fue premeditado: Comes habría llegado al domicilio armado y decidido a matar.

Fue atacada en su propia casa por el oficial Natanael Comes

Por orden de la Jefatura de Policía de Misiones, la Unidad Regional V asumió la investigación, con la intervención de peritos de la Policía Científica y la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno. En el lugar se realizaron pericias balísticas, toma de muestras y relevamientos fotográficos para reconstruir la secuencia exacta del crimen. El cuerpo de Daiana fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.