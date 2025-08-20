Escándalo libertario: un candidato de Milei va a juicio por violencia de género pero podría asumir con fueros

El caso de Federico Bojanovich expone, una vez más, la oscuridad detrás del armado político de Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires. El joven dirigente libertario, hoy funcionario en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello y noveno en la lista de candidatos a diputados provinciales de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral, enfrentará un juicio oral por un grave episodio de violencia de género.

Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata

La Justicia de La Plata lo acusa de haber golpeado brutalmente a su ex pareja en junio de 2022, tras una discusión a la salida de un boliche. De acuerdo al expediente, Bojanovich empujó a la mujer, la insultó, le arrebató el celular y lo destrozó contra el suelo. Luego, dentro de un Volkswagen UP, continuó con los golpes hasta impactar su cabeza contra la puerta del vehículo y propinarle un puñetazo en el rostro. La víctima, identificada con las iniciales M.V.B, recibió atención médica en el Hospital San Roque y aportó pruebas contundentes: constancias médicas y mensajes que acreditan el hostigamiento posterior.

El dirigente logró esquivar a la Justicia durante meses. Evitó notificarse de distintas medidas judiciales hasta noviembre de 2023, cuando la Prefectura Naval lo detuvo en el momento más insólito: al ir a votar en el ballotage que terminó consagrando a Milei como presidente. Solo entonces pudo ser formalmente notificado. Finalmente, en agosto de 2024, el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo convalidó el pedido de la fiscal Mariana Ruffino y elevó la causa a juicio oral, que se desarrollará en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, donde deberán evaluar las pruebas reunidas y el testimonio de testigos, entre ellos personal de seguridad del boliche.

Más allá del proceso judicial, el presente político de Bojanovich resulta tan polémico como inquietante. No solo es candidato a legislador en una lista con serias chances de ingresar a la Legislatura bonaerense, lo que le otorgaría inmunidad de arresto en caso de ser condenado, sino que además ocupa un cargo dentro del Estado. Desde abril, su designación transitoria como responsable de la Agencia Territorial Lomas de Zamora -dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano- fue renovada por la propia Pettovello mediante la Resolución 474/2025.

Así, un acusado de violencia de género se mantiene en funciones, percibe un sueldo estatal y podría obtener fueros parlamentarios. Su eventual destitución, en caso de condena, dependería de un complejo juicio político, lo que lo blindaría de consecuencias inmediatas. El armado libertario en la Provincia ya arrastra antecedentes oscuros. La misma nómina que integra Bojanovich está encabezada por el ex comisario Maximiliano Bondarenko, investigado por presuntamente articular un intento de "golpe institucional" en la Policía Bonaerense, según denunció el gobierno de Axel Kicillof.

El prontuario de los candidatos parece chocar de frente con el discurso moralista que Milei pregona en público. Mientras tanto, la mujer que denunció a Bojanovich espera justicia. Su testimonio describe no solo el horror de una golpiza, sino el calvario de convivir con el hostigamiento posterior de alguien que, lejos de rendir cuentas, escaló posiciones políticas. Ni el Ministerio de Capital Humano ni La Libertad Avanza emitieron pronunciamientos públicos tras conocerse la elevación a juicio.

El caso amenaza con convertirse en un nuevo escándalo para un gobierno que ya acumula cuestionamientos por su indiferencia hacia las políticas de género y por el vaciamiento de áreas destinadas a la protección de mujeres y niños. El juicio oral pondrá a prueba no solo a la Justicia bonaerense, sino también la coherencia de un espacio político que prometió "barrer con los privilegios de la casta" pero que, en la práctica, protege y promociona a un candidato acusado de violencia machista.