Escándalo libertario en Misiones: un ex candidato a Senador terminó detenido por violencia de género

El sábado pasado, la política misionera se vio sacudida por un episodio de violencia de género protagonizado por uno de los hombres fuertes del armado libertario provincial. Alejandro Jabornicky, abogado penalista y ex candidato a senador, fue detenido en Posadas acusado de agredir a su pareja, la diputada provincial electa Rita Flores, tras una discusión que comenzó en un restaurante y continuó en la vivienda que ambos comparten.

Alejandro Jabornicky, abogado penalista y ex candidato a senador, fue detenido en Posadas

El arresto se concretó por orden del Juzgado de Instrucción 7, a cargo del magistrado Miguel Mattos, y el dirigente permanece incomunicado en la Seccional Segunda. Según la denuncia, la pelea se inició en un restaurante donde también estaba presente la legisladora Débora Mangone. Al intentar intervenir para calmar los ánimos, Mangone habría recibido un violento ataque: Jabornicky le arrojó una copa e incluso la habría amenazado, situación por la cual evalúa realizar una denuncia. Minutos después, el cruce continuó en la casa de la pareja, donde Flores volvió a ser víctima de agresiones, lo que motivó la intervención policial.

El dirigente libertario detenido en Posadas tiene la matrícula de abogado suspendida

El trasfondo de este escándalo expone el recorrido errático y cuestionado del dirigente libertario. Jabornicky tiene la matrícula de abogado cancelada desde 2017 por decisión del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, luego de acumular 14 sanciones éticas en el Colegio de Abogados. Su nombre tampoco es ajeno a la justicia: en 2004 fue procesado en la causa "Megaestafa", una defraudación millonaria que involucró entre cinco y seis millones de dólares.

A pesar de este prontuario, Jabornicky logró reciclarse en la política misionera junto a Flores. Ambos se conocieron en el espacio libertario de Ninfa Alvarenga, referente local de Javier Milei, y tras la ruptura de ese armado fundaron el partido Fuerza Liberal, que luego confluyó en Ahora Vos Misiones. En 2023 compitieron en las PASO para el Congreso sin éxito, pero este año Flores consiguió asegurarse una banca en la Legislatura provincial mediante un acuerdo con el partido Por la Vida y los Valores.

Está acusado de agredir a su pareja, la diputada provincial electa Rita Flores,

El episodio dejó una vez más al descubierto la fragilidad y las contradicciones del armado libertario, esta vez en Misiones, un espacio que pretendía presentarse como renovador pero que hoy queda manchado por los escándalos personales y judiciales de sus dirigentes. Mientras Flores se prepara para asumir el próximo 10 de diciembre, su pareja enfrenta ahora un proceso judicial por violencia de género que amenaza con dinamitar su futuro político.