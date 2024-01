"Escuché sus gritos desgarradores": mataron a una mujer frente a su hija para robarle el auto

A menos de 72 horas del crimen de Umma Aguilera, un nuevo caso conmociona al país. Este caso sucedió en Castelar, casi con el mismo modus operandi que en el anterior asesinato: María Arias (50) llegaba a su domicilio con su hija adolescente de 15 años cuando fueron abordadas por cuatro personas armadas.

Se estableció que las cuatro personas querían robar el auto de Arias, una Volkswagen Surán de color blanco cerca de las 23:30 en la intersección de las calles San Nicolás y Salcedo, partido de Morón.

Los delincuentes circulaban en un auto negro. Al verlos, María intentó sacarse el cinturón de seguridad, es este gesto el que los delincuentes ven y sin mediar palabra, le dispararon en el pecho lo que le hizo perder la vida casi instantáneamente. Su hija, que viajaba en el asiento de al lado, resultó ilesa.

Umma Aguilera

Los vecinos del lugar cuentan que escucharon disparos y llamaron tanto al 911 como al SAME. Los primeros solo pudieron constatar la muerte de María que fue trasladada en una ambulancia.

Una vecina llamada Priscila contó a TN: "A las 11 de la noche escuché dos explosiones, que pensé que eran cohetes. Mis perros estaban como locos, y yo estaba tratando de hacer dormir a mi bebé", dijo y continuó: "Alrededor de las 12 de la noche, salí a ver lo que estaba pasando y vi patrulleros cruzados en mi vereda, cortando la calle y a mucha gente, con ambulancias".

Y sigue: "Me acerqué para preguntar qué estaba pasando, y un vecino me contó que le habían disparado a una mujer para robarle el auto". Sobre la hija de María también advirtió: "En ese momento, no sabía que su hija estaba con ella. Me dijo que lograron salir corriendo para pedir ayuda y que los ladrones se fueron. Le dispararon y dejaron el auto ahí".

El lugar del hecho

El resto del relato es de terror: "Me quedé un rato y escuché cuando le estaban diciendo a su hija que su madre había fallecido. Escuché sus gritos desgarradores, realmente fue horrible. Ya no se pueden soportar más estas situaciones".

También le consultaron sobre la situación de inseguridad en el barrio y Priscila contó: "Es una zona bastante residencial, pasa la policía y todo. Solo nos manejamos con una cámara por si pasa algo. Hace dos meses le robaron el auto a mi vecina y logramos verlo con la cámara, pero eso es todo lo que tenemos".

Sucedió en Castelar, Morón

Hasta el momento, la causa se encuentra a cargo de la fiscalía a cargo del fiscal Matías Rapazzo que dirige la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Morón. Fue él mismo quien pidió la presencia de la Policía Científica para empezar con la investigación de la causa, recopilación de evidencias y revisión de las cámaras de seguridad.