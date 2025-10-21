Fabiola Yañez volvió a Argentina: su reacción cuando le preguntaron por Tamara Pettinato y Alberto Fernández

Fabiola Yañez volvió a Argentina no pasó desapercibida; con su llegada se destaparon una serie de declaraciones que reavivan la polémica en torno a su separación del expresidente Alberto Fernández. La ex primera dama, visiblemente decidida a contar su verdad, no escatimó en detalles sobre los motivos de su regreso, los rumores de infidelidad y la compleja relación entre Fernández y su pequeño hijo Francisco.

" Estoy acá por el bien de mi hijo ", dijo Yañez contundente en una entrevista con América TV y, según explicó, durante un año y ocho meses el ex presidente no viajó a Madrid para visitarlo y destapó: "Jamás existió un impedimento de contacto".

Francisco junto a sus padres Fabiola Yañez y Alberto Fernández

En un tono que demostraba cierta molestia, explicó cómo habían organizado encuentros específicos en España, pero el expresidente no cumplió con ellos: "El centro de vida de Francisco era Madrid. Su colegio, su pediatra, todo estaba allá", detalló dejando muy clarito que ella está haciendo un enorme sacrificio con su decisión de volver a su país natal.

Es que que Yañez volvió a Argentina en un tremendo contexto de rumores y de dimes y diretes que evidenciaban que había sido "echada" de España, algo que se encargó de desmentir categóricamente: "No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso, eso no es verdad. No hay ninguna cuestión judicial", dijo de manera contundente como para cerrar el mapa incómodo de los temas.

Fabiola Yáñez y Alberto Fernández

Pero lo que más ruido ha generado son las confesiones sobre las infidelidades de Alberto. Cuando se le preguntó por el video que vinculaba al expresidente con Tamara Pettinato en el que el ex presidente -todavía en funciones- le pedía a la joven periodista que "le diga algo lindo", Yañez no dudó en responder todo con lujo de detalles: " Sí, por supuesto que sabía. ¿Me dolió que salga a la luz? Sí, sí, sí. Es avergonzante ", refirió aunque evitó profundizar en detalles: "No voy a hablar de él", concluyó.

Pero este no fue el único rumor circundante sobre su vida personal en España. Se le atribuyeron múltiples romances, algo que ella negó rotundamente: "Me inventaron muchos novios. No, no estoy en pareja". Aunque dejó abierta la puerta al amor: "La vida es amor y hay que apostar a ello siempre", expresó.

Tamara Pettinato en el video que grabó Fernández

Mientras tanto, la relación entre Fernández y Francisco sigue siendo un tema delicado: "Si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa", confesó Yañez, algo que el ex presidente ya había dejado entrever e incluido se filtró un audio en el que le exigía a la mamá de Fabiola que su hijo presente atención.

Esto recién empieza. Fabiola Yañez vuelve a Argentina con la intención de reconstruir su vida y garantizar un futuro mejor para su hijo. Sin embargo, las sombras del pasado y los escándalos que rodearon su relación con Alberto Fernández parecen estar a la orden del día. Mientras tanto, el ex presidente solicitó la nulidad de la causa a través de un escrito de 187 páginas alegando su enemistad plena y pública con el juez Julián Ercolini al que había denunciado; sin embargo, la causa por violencia de género, sigue firme en su curso.