Tiene 26 años y viajó para ser niñera en Mallorca: sospechan que podría ser víctima de una red de trata de personas

El misterio envolvió la vida de la argentina Paola Mariana Lens de 26 años, quien a principios de octubre viajó a Europa para trabajar como niñera de una familia alemana, pero que mientras pasaban los días comenzó a comportarse de forma enigmática, para luego cambiar su número de teléfono y bloquear a muchos familiares en sus redes sociales. Por la conversación que mantuvo con un amigo en los últimos días, sospechan que podría ser víctima de una red de trata de personas.

La joven de 26 años, nacida en Villa Devoto, llegó a España el 6 de octubre y desde el 14 perdió relación con su familia. El sábado siguiente la cosa se complejizó porque ella desinstaló el WhatsApp, mientras que bloqueó a muchos de sus contactos de Instagram, si bien no cerró su cuenta personal. "Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz", pidió la madre de la desaparecida en declaracions a los medios.

Paola Mariana Lens fue a Mallorca a trabajar como niñera y desapareció de forma misteriosa.

Lens decidió viajar por una oferta laboral que tenía un costado tentador para su objetivo: viajar a Andorra y transformarse en instructora de esquí. Con eso en el radar cruzó el Océano Atlántico para transformarse en una niñera por el módico salario de 300 euros, aunque con el resto de los gastos absorbidos por quienes la contrataban, una pareja que hoy está señalada como potenciales secuestradores.

"Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes", confesó la mamá de Paola ante Crónica TV.

La familia de Paola Mariana Lens está desesperada para dar con ella.

"Tuvimos contacto con una chica. Ella se comunicó con mi hija y me dijo que no le cerraba lo que había hablado con ella. Cuando la llamó, le habló muy poquito tiempo. A pesar de que le estaba diciendo que estaba todo bien, ella no le creía", remarcó la familiar de la joven . "Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es", añadió.

La aplicación por la que la chica hizo contacto con la familia alemana presentaba la opción como un "intercambio cultural". El problema es que se desconoce cuál fue el programa a través del cual contactó a quienes presuntamente la capturaron. Cuando entraron a la cuenta de correo que tenía grabada todavía en un dispositivo de Buenos Aires, sus familiares pudieron comprobar que había borrado todos los mails previos a septiembre, con los datos del pasaje incluidos.

Las autoridades de Mallorca se negaron a recibir la denuncia que dejó una tercera en representación de la familia porque esta no conocía de forma personal a la desaparecida. Según averiguó Infobae de la Cancillería Argentina, la oficina diplomática en España ya trabaja para dar con ella, pero no confirmaron si se trataba de una ausencia voluntaria o una desaparición forzada.

La última conversación que tuvieron con Lens no fue con la familia sino con un amigo de ella, quien la escuchó llorando y completamente angustiada, aunque convencida de lo que estaba haciendo. "Super bien", afirmó la desaparecida que contó que se encontraba en Mallorca porque "salió un laburo acá".

Tengo un re laburo y no lo puedo perder"

"Escúchame una cosa, voy a ir para Mallorca, así nos vemos", le soltó el mano. "No tenés que hacer esto", le respondió Mariana. "Sí. ¿Cómo que no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre. Amiga, escuchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcúdia o para Mallorca y voy para allá", insistió.

El joven quiso saber por qué había cambiado el número de teléfono, aunque la chica omitió responder. "Amiga. Te extraño mucho. Necesito que estés acá conmigo. Te necesito", repitió el amigo de la desaparecida. "Sos de las pocas personas que puedo confiar, boludo", lanzó ella entre lágrimas. "Estoy laburando. Tengo un re laburo y no lo puedo perder. Ahora tengo un laburo bueno, estoy en la mierda y no quiero volver a cero", cerró.